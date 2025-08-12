Independiente del Valle vs Mushuc Runa HOY: Hora y canales EN VIVO de la Sudamericana

Los rayados y el Ponchito se miden esta noche en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Conoce por dónde ver el duelo

Este martes 12 de agosto de 2025 a las 19:30 (hora de Ecuador), Independiente del Valle (IDV) se enfrentará a Mushuc Runa en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de que ambos equipos se medirán en un torneo internacional, sus presentes en la liga local son proporcionalmente opuestos.

Los rayados del Valle, líder de la LigaPro, busca consolidar su buen momento. Con la mira en ganar la primera etapa del campeonato nacional, los dirigidos por Javier Rabanal llegan a esta instancia tras haber superado al Vasco da Gama en los playoffs. Su participación en la Libertadores, donde terminaron terceros en la fase de grupos, les dio el pase a este torneo.

Por otro lado, el Ponchito atraviesa una crisis. El equipo, que se encuentra en la última posición del campeonato nacional, se ve envuelto en un conflicto interno que incluso llevó al directivo Luis Alfonso Chango a amenazar con retener los salarios de los jugadores. Sin embargo, el conjunto que ahora es conducido por Paúl Vélez tuvo una destacada actuación en la primera fase de la Sudamericana, donde se posicionó como líder del grupo E.

Mushuc Runa es el último en la tabla de LigaPro, tras ser histórico en Copa Sudamericana. ARCHIVO / EXPRESO

La gran incógnita de cara a este enfrentamiento es qué versión del Mushuc Runa se presentará en la cancha del estadio Banco Guayaquil de Chillo Jijón.

En esta temporada, Independiente del Valle y Mushuc Runa ya midieron fuerzas por la LigaPro. Fue el 23 de mayo en la fecha 14 del campeonato y el resultado (2-1) se quedó con IDV con los tantos de Claudio Spinelli y Júnior Sornoza, mientras que Stiven Tapiero consiguió el descuento.

¿Por ´donde ver EN VIVO Independiente del Valle vs Mushuc Runa?

Este encuentro, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por ESPN y Directv Sports en televisión por cable, y en las plataformas de streaming Disney+ y DGO.

⭐🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana está definido!#LaGranConquista pic.twitter.com/YEivT9FLwp — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 25, 2025

