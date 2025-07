Falleció Hulk Hogan a los 71 años: lo último que se dijo sobre su estado de salud

El legendario luchador estadounidense Hulk Hogan, ícono de la World Wrestling Entertainment (WWE) y conocido en sus últimos años por su cercanía con el expresidente Donald Trump, falleció a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco en su residencia de Florida, según confirmó este jueves 24 de julio su representante a NBC y el portal TMZ.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia acudieron a su domicilio tras recibir una llamada de alerta. Paramédicos y oficiales de policía llegaron rápidamente al lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo, Hogan no logró sobrevivir. Su fallecimiento fue confirmado mientras era trasladado en camilla a una ambulancia.

Además de luchador, fue también actor de cine y televisión. cortesía

La noticia ha causado conmoción en el mundo del entretenimiento y la lucha libre, especialmente porque en las últimas semanas su salud parecía estable. En junio, TMZ desmintió rumores que aseguraban que el exluchador estaba en coma o en su lecho de muerte.

Su esposa, Sky Hogan, había declarado que su corazón estaba "fuerte" y que solo se recuperaba de una cirugía cervical realizada en mayo.

“Publicamos la noticia el mes pasado: había rumores de que Hogan estaba en su ‘lecho de muerte’... pero en ese momento nos dijeron que solo estaba lidiando con los síntomas de un procedimiento en el cuello”, informó el medio especializado.

¿Quién era Hulk Hogan y el legado que dejó en la WWE?

Hulk Hogan (cuyo nombre real es Terry Gene Bollea) es una de las figuras más icónicas y reconocidas en la historia de la lucha libre profesional. Nació el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, EE. UU.

Alcanzó la fama mundial en los años 80 y 90 gracias a su carisma, físico impresionante y estilo llamativo. Fue el rostro principal de la WWF (ahora WWE) durante la llamada "Era Dorada de la Lucha Libre".

Rasgos distintivos:

Frase característica: “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?” (¿Qué vas a hacer cuando la Hulkamanía se descontrole en ti?)

Apariencia: Bandana, bigote tipo herradura, camisetas rasgadas, músculos prominentes.

Estilo: Patriótico, energético y dirigido al público infantil/familiar.

