Carlos Gálvez revela secretos de su salida de Marca 90 y sorprende con confesiones

El mundo de la farándula deportiva ecuatoriana no deja de dar sorpresas, y esta vez el protagonista es Carlos Gálvez, periodista reconocido por su estilo directo en Marca 90, programa deportivo que transmite por YouTube.

Gálvez confirmó que ya no forma parte del equipo, y su salida se convirtió en una verdadera novela de especulaciones, rumores y hasta señalamientos al sonidista Ruddy Onofre, a quien algunos señalaron como posible involucrado.

Parte de la banda de Esto es fútbol de Marca 90: Wachito Sánchez, Diego Arcos, Pocho Borbor, Nadia Manosalvas, Ufredo Borbor, Esteban Dreer, Carlos Víctor Morales y Carlos Gálvez. Valentina Encalada / EXPRESO

Pero fue el propio Gálvez quien decidió romper el silencio y contar su versión en un video de cinco minutos y 43 segundos. La razón de su salida, asegura, fue algo tan insólito como polémico: hacer transmisiones en TikTok en su tiempo libre.

Lo que dijo Carlos Gálvez de su salida de Marca 90

“Mi suspensión empezó por hacer vivos en TikTok, promocionando mi canal de YouTube, algo que hacía en mis días libres. Estaba en la casa de mi mamá, con mis hijas, me conecté con el ‘Rifle’ y nos pasamos un poco de la hora… y me suspendieron hasta agosto”, explicó.

Sin embargo, lo que parecía una simple suspensión terminó en despido. “El viernes siguiente, ya suspendido, hice otro vivo. No estaba al aire, no estaba trabajando… pero el lunes me llamaron para decirme que ya no seguiría en el canal. Nadie de los productores me habló directamente, solo Gaby, temblando, me dio la noticia. La quiero mucho, no es su culpa”.

Gálvez fue tajante al afirmar que no hubo peleas ni resentimientos. “Respeto la decisión, aunque no la comparto. Los dueños tienen derecho a decidir quién trabaja y quién no. Pero me hubiera gustado que me lo dijeran personalmente, por la amistad que siempre tuvimos”.

Ahora, lejos de Marca 90, Gálvez se ha volcado de lleno a sus redes sociales, participando en batallas de TikTok con famosos creadores de contenido. “No cierro puertas. A toda la gente de Marca 90 los quiero mucho. Ojalá algún día pueda volver. Mientras tanto, sigo haciendo lo que me gusta”.

La historia sigue dando de qué hablar, y los seguidores, entre apoyos y críticas, no dejan de seguir cada movimiento de Carlos Gálvez, ahora convertido, sin quererlo, en tendencia en la farándula deportiva.

