Guayaquil se convierte en capital gastronómica con el primer Food Show internacional

La ciudad será sede de competencias mundiales, congresos y experiencias sensoriales en el Hilton Colón

Autoridades, chefs e influencers se reunieron en la Terraza Verde Tropical del Hilton Colón para presentar el Guayaquil Food Show, que se celebrará en septiembre.

El 21 de agosto, Guayaquil dio un paso firme hacia su internacionalización gastronómica. En la Terraza Verde Tropical del Hotel Hilton Colón, se presentó oficialmente el Guayaquil Food Show, un evento que convertirá a la ciudad en sede de competencias culinarias de talla mundial, congresos especializados y experiencias sensoriales.

Autoridades, chefs, organizadores e influencers se dieron cita en una velada que combinó cocteles, música, degustaciones y networking. El alcalde Aquiles Álvarez lideró la presentación de esta iniciativa, acompañado por Tahíz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales; Santiago Granda, director de la Escuela de los Chefs y organizador del evento; y Miguel Ponce, gerente de Alimentos y Bebidas del hotel sede.

Alta cocina, competencias y experiencias inmersivas

El evento incluirá las eliminatorias del Bocuse d’Or y la Coupe du Monde de la Pâtisserie, que posicionan a Guayaquil en el mapa culinario mundial. CORTESÍA

Durante el evento, se anunciaron los pilares del Guayaquil Food Show, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en el Hilton Colón. Entre ellos destacan las eliminatorias del Bocuse d’Or y la Coupe du Monde de la Pâtisserie, dos de los certámenes más prestigiosos del mundo culinario. También se celebrará la Copa Nacional de Gastronomía, enfocada en jóvenes talentos entre 18 y 25 años.

Más de 20 equipos de cocina y pastelería mostrarán técnica, creatividad y visión internacional. El congreso contará con invitados de Francia, España y Estados Unidos, incluyendo la presencia especial de Guillaume Gomez, representante gastronómico del presidente Emmanuel Macron.

Además se desarrollará la Expo Food Show con más de 85 stands de productos premium provenientes de distintas regiones del país. Y como cierre sensorial, la Gourmet Experience fusionará cocina en vivo, arte y música, con platos exclusivos creados por siete chefs.

Influencers, chefs y sabor local en escena

Influencers compartieron la experiencia en redes, amplificando el lema “Guayaquil sabe”. CORTESÍA

La presentación fue también una vitrina para el talento local. Chefs como Renatto González, Ana Belén Guevara (Anita Belén), Andrés Torres, Juan José Morán, Gabriela Cepeda, Juan Pablo Jaramillo y Sebas Espinoza compartieron con los asistentes y anticiparon su participación en el evento.

Influencers como Alberta Vallarino, Gaby Gómez, Raquel Ochoa, Christian Barragán, Génesis Casanova, Christian Suzuki, Daniel Brett y María José Silva documentaron la experiencia en redes sociales, amplificando el alcance del lema oficial: 'Guayaquil sabe'.

Para los organizadores, el Guayaquil Food Show representa una oportunidad para posicionar a la ciudad como referente gastronómico en Ecuador y fuera del país.

El Guayaquil Food Show reunió a chefs, emprendedores y amantes de la gastronomía en una jornada multisensorial. CORTESÍA

Santiago Granda, por su parte, destacó el valor formativo y competitivo del evento, que busca abrir puertas a nuevos talentos y consolidar a Guayaquil como polo culinario regional.

La noche cerró con brindis, sabores y una visión compartida: la gastronomía puede ser motor de turismo, cultura e innovación.

