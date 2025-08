Jóvenes en Acción 2025: Las lecciones que dejó el programa en el 2024

El programa Jóvenes en Acción, implementado por el Gobierno Nacional desde noviembre de 2024, fue anunciado como una herramienta de reactivación social y económica para jóvenes de entre 18 y 29 años sin empleo formal ni título universitario. Se prometió un pago mensual de 400 dólares durante tres meses, extendido luego a cinco mediante el Decreto Ejecutivo 571.

La iniciativa planteaba su ejecución a través de tres ministerios: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en tareas como reforestación, mantenimiento vial o apoyo técnico en zonas rurales.

Falta de pagos y desorganización marcaron la primera fase

Pese a las buenas intenciones, la implementación dejó lecciones críticas. A más de seis meses de iniciado el programa, decenas de jóvenes denunciaron atrasos o ausencia total de pagos, falta de convocatorias a actividades, escasa supervisión institucional y desinformación generalizada. A esto se sumó la deficiencia del sistema informático encargado de registrar las asistencias: jóvenes reportaron inconsistencias entre las actividades realizadas y las que constaban oficialmente.

Fallas en el registro: el talón de Aquiles del programa

La falta de una plataforma accesible para que los participantes carguen su evidencia fue una de las principales fuentes de frustración. El proceso dependía de intermediarios (monitores) que no siempre validaban correctamente la información. Muchos participantes con evidencia documental de su trabajo fueron desvinculados o ignorados, sin explicación oficial clara. Las convocatorias llegaban de forma irregular o no llegaban, mientras que en otras zonas no había suficientes cupos.

El programa 2025: reapertura con nuevas condiciones

Pese a las críticas, el Gobierno anunció la reactivación del programa para agosto de 2025. Desde el martes 5 de agosto hasta el sábado 30 del mismo mes, se habilitó la inscripción para una nueva edición que busca incorporar a 80.000 jóvenes en distintas instituciones públicas, como el MIES, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Educación, entre otros.

Capacitaciones y pasantías: ¿qué se sabe hasta ahora?

Aunque aún no hay un listado detallado de las funciones que deberán cumplir los seleccionados, se prevé que realicen pasantías tanto en campo como en oficinas. Las capacitaciones virtuales obligatorias iniciarán en octubre y abordarán temas como ética pública, atención ciudadana y funciones administrativas básicas, según el tipo de institución asignada.

La incertidumbre se mantiene: sin claridad sobre el pago mensual

Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente si el pago mensual volverá a ser de $400, como en la edición anterior. No obstante, el interés juvenil por registrarse sigue vigente, en parte por el deseo de acceder a una primera experiencia laboral formal. En redes sociales, algunos usuarios han empezado a compartir sus experiencias pasadas, mientras otros se preguntan si esta nueva etapa corregirá los errores anteriores.

Un programa necesario, pero que necesita ajustes urgentes

Las denuncias recogidas en la primera fase evidencian una falta de planificación estructural, tanto en la logística de actividades como en los mecanismos de pago y comunicación. De cara a esta nueva convocatoria, la expectativa se centra en que el Gobierno transparente las condiciones, establezca canales de seguimiento claros y cumpla con lo prometido, evitando repetir los errores del pasado.

