Son Heung-min ya es del LAFC: "Estoy aquí para ganar títulos"

El astro surcoreano Son Heung-min fue presentado este miércoles 6 de agosto como nuevo jugador del Los Angeles FC, en una rueda de prensa cargada de emociones y ambición.

(Le puede interesar: LigaPro fecha 24: Estos cinco partidos serán transmitidos en televisión abierta)

Con una trayectoria consolidada en la Premier League, donde defendió los colores del Tottenham durante diez temporadas, Son llega a la MLS con un mensaje claro: "Estoy aquí para ganar. No estoy aquí solo por estar. Estoy aquí para ganar. Voy a dar lo mejor de mí y definitivamente les voy a mostrar algo emocionante”.

La llamada que cambió su destino a la MLS



LAFC dio la bienvenida a su nuevo jugador, el surcoreano Son Heung-min, durante una conferencia de prensa el 6 de agosto de 2025. CAROLINE BREHMAN

A pesar de que reconoció que su llegada a la Major League Soccer no fue su primer plan, una conversación decisiva con el directivo John Thorrington lo convenció. "Si soy honesto, no era mi primera opción. Pero fue la primera llamada que recibí cuando terminó mi temporada. Me hizo cambiar de opinión, me cambió el corazón, me cambió la forma de pensar. Me mostró el destino al que debía ir, y miren, ahora estoy aquí”, confesó.

Son, el fichaje más caro en la historia de la MLS



El traspaso de Son ha marcado un hito en la liga estadounidense. Aunque las cifras no han sido oficializadas, fuentes cercanas indican que el fichaje, válido hasta 2027, ronda los 26 millones de dólares, convirtiéndose en el más costoso en la historia de la MLS.

¿Messi jugará en Guayaquil? El 10 se lesionó y preocupa a Argentina y Ecuador Leer más

Su decisión también fue influenciada por la presencia de su excompañero Hugo Lloris, actual portero del LAFC. En sus primeras declaraciones, Son dejó ver su motivación por este nuevo ciclo: "Siento que, en lo más profundo de mí, me sentía vacío, porque también sentía que ya lo había entregado todo”.

El delantero, que ya vivió la intensidad del BMO Stadium como espectador, espera debutar pronto. "Ayer estuve en el estadio viendo cómo apoyaban como locos. Fue una locura. Solo quería saltar al campo y mostrar lo que puedo hacer”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!