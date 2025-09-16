Coachella 2026: fechas, precios y artistas confirmados que no te puedes perder

Karol G lidera Coachella 2026, junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber. Conoce más sobre fechas, presentaciones y entradas

Karol G se convierte en la primera latina en encabezar Coachella 2026, marcando un hito histórico en el festival de música más grande de California.

El Festival de Música y Artes Coachella 2026 está listo para sorprender al mundo con un cartel que marca un antes y un después para los artistas latinos. Por primera vez, la estrella colombiana Karol G encabezará uno de los fines de semana del evento más icónico de California, un paso gigante para la representación latina en la música internacional.

Sabrina Carpenter regresa a Coachella tras su debut en 2024, lista para conquistar el escenario con su música pop fresca y renovada. INSTAGRAM

Coachella 2026: el festival que abraza la diversidad latina

Del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, el desierto de Indio, California, volverá a ser el epicentro global de la música. Pero esta vez, la noticia principal es que Karol G, tras su debut en 2022 y el éxito arrollador de su álbum Tropicoqueta, se convierte en la primera latina en el cartel principal del festival.

Su participación no solo representa un logro personal, sino que simboliza la fuerza y el crecimiento de la cultura latina en la industria musical global. En un escenario donde predominan artistas de todos los géneros y rincones del mundo, la colombiana lleva el ritmo del reguetón y la música urbana a otro nivel.

Sabrina Carpenter y Justin Bieber, aliados clave

Junto a Karol G, dos nombres muy esperados completan el plato fuerte de las presentaciones. Sabrina Carpenter regresa tras su debut en 2024 con un crecimiento imparable gracias a sus últimos álbumes, mientras que Justin Bieber vuelve después de tres años sin shows en vivo, listo para su primer gran concierto como cabeza de cartel.

Esta combinación entre pop, urbano y nuevas tendencias hace que Coachella 2026 sea una cita obligada para los amantes de la música.

¿Qué más trae Coachella 2026? Presentaciones para todos los gustos y experiencias únicas

El cartel completo incluye más de 100 artistas, desde leyendas como Iggy Pop y Radiohead, hasta emergentes que están revolucionando la escena musical. Además, habrá proyectos especiales como 'Æden' de Anyma, que mezcla música electrónica con arte visual.

La diversidad musical y cultural es la apuesta fuerte del festival, que se consolida como uno de los eventos más inclusivos y vibrantes del mundo.

Don’t have to guess where we’ll be Saturday night 🍏🌵💚 pic.twitter.com/MBruhrd7LT — Coachella (@coachella) January 7, 2025

Entradas y detalles para asistir a Coachella 2026

Los boletos para el primer fin de semana tienen un costo inicial de $649 y para el segundo fin de semana empiezan en $549. Las opciones VIP superan los $1.200 y ofrecen beneficios exclusivos.

Para los latinos que planean asistir, hay paquetes con entradas, hospedaje y transporte, además de opciones de camping para todos los gustos.

La preventa para quienes asistieron en 2024 y 2025 inicia el 18 de septiembre, mientras que la venta general será el 19 de septiembre. El segundo fin de semana es la mejor opción para aumentar chances de conseguir boletos.

