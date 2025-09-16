Gisselle Rosales recibe nacionalidad ecuatoriana por decreto presidencial

El presidente Noboa firmó el decreto que concede la nacionalidad ecuatoriana a Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025

Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025, de origen cubano, fue reconocida con la nacionalidad ecuatoriana por sus aportes culturales y sociales

En un acto que refuerza el valor de la inclusión y el reconocimiento a los migrantes, el presidente Daniel Noboa oficializó este 15 de septiembre la nacionalidad ecuatoriana de Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 130 que destaca sus "servicios relevantes" al país.

Gisselle Rosales, un reconocimiento a una vida de esfuerzo y autenticidad

La joven, de 21 años, nacida en Cuba pero criada en Ecuador desde los siete, ve así formalizado un vínculo que siempre ha llevado con orgullo. El decreto reconoce sus contribuciones en el ámbito social y cultural, destacándola como un "ejemplo a seguir por sus esfuerzos y virtudes".

Gisselle, quien representó a Machala en el certamen nacional de belleza, siempre ha sido transparente sobre sus orígenes, y su integridad ha resonado profundamente con el público ecuatoriano.

La historia migrante detrás de la corona

"En ningún momento de mi vida he dicho que nací en Ecuador. Porque no es cierto y, ¿para qué mentir?", declaró Gisselle en una entrevista anterior. Su honestidad pone rostro a la experiencia de miles de familias que, como la suya, llegaron al país buscando un futuro mejor.

"Una vida mejor, un trabajo mejor, porque no es un secreto para nadie las dificultades que se viven en ciertos países”, explicó, conectando su historia personal con una narrativa migratoria mucho más amplia y compartida.

Rumbo a Miss International 2026 con pasaporte ecuatoriano

Con la nacionalidad ya regularizada, se disipa cualquier barrera administrativa para su próxima gran aventura.

Gisselle se prepara ahora para representar oficialmente a Ecuador en la prestigiosa competencia Miss International 2026, que se llevará a cabo en Japón en noviembre del próximo año.

Este logro no solo corona su belleza y elegancia, sino que también valida su identidad y pertenencia al país que la acogió.

Un símbolo de un Ecuador moderno e inclusivo

La trayectoria de Gisselle Rosales trasciende el mundo del modelaje. Su coronación como Miss Ecuador y ahora este reconocimiento legal por parte del gobierno nacional, la convierten en un emblema moderno de la identidad ecuatoriana: diversa, inclusiva y llena de talento.

