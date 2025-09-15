Concierto final de Bad Bunny en Puerto Rico: fecha, hora y cómo verlo en vivo

Bad Bunny anunció un último show sorpresa que será transmitido globalmente por Prime Video, Twitch y la app de Amazon Music

Bad Bunny durante uno de sus conciertos en San Juan como parte de su residencia 2025 en Puerto Rico.

Bad Bunny anunció un concierto final en Puerto Rico este 20 de septiembre, como cierre de su exitosa residencia. El show será exclusivo para locales, pero podrá verse en vivo desde cualquier parte del mundo a través de Amazon Prime Video, Twitch y la app de Amazon Music.

El artista puertorriqueño anunció un último show que será transmitido globalmente vía Amazon Prime Video y Twitch. Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation

Cuando parecía que su residencia de conciertos llegaba a su fin, Bad Bunny sorprendió a todos con un anuncio que tiene a sus fans contando los días: un último concierto exclusivo en Puerto Rico, que será transmitido en vivo para todo el mundo este 20 de septiembre.

Este show extra, que marca el gran cierre de una residencia histórica en la isla, forma parte del ciclo que arrancó el pasado 11 de julio y que ha puesto a bailar a miles noche tras noche con los éxitos de su más reciente álbum: 'Debí Tirar Más Fotos'.

Solo para locales, pero visto por todos

Siguiendo la misma dinámica que los primeros nueve conciertos, la entrada presencial estará limitada exclusivamente a residentes de Puerto Rico. Sin embargo, los fans internacionales no se quedarán con las ganas: podrán disfrutar del concierto en vivo vía streaming por:

Amazon Prime Video

La app de Amazon Music

El canal oficial de Amazon Music en Twitch

Hora del show: 20:30 (hora de Ecuador) - Transmisión mundial.

Más que un concierto: un impulso económico para Puerto Rico

La serie de presentaciones no solo ha sido un éxito musical, sino también un fenómeno turístico y económico. Según estimaciones no oficiales, la residencia habría inyectado cientos de millones de dólares a la economía de la isla, especialmente en sectores como hotelería, transporte y comercio local.

Bad Bunny, siempre vocal sobre temas sociales, también dejó claro en entrevistas recientes por qué eligió quedarse en su tierra natal: rechazó hacer una gira por Estados Unidos en protesta contra las prácticas agresivas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Un cierre con broche de oro

Este concierto final no es solo una despedida de los escenarios por ahora, sino una celebración del poder cultural del reggaetón y de la conexión única que el artista tiene con su gente. El 'Conejo malo' ha demostrado una vez más que hacer historia desde casa sí es posible, y lo hará con una transmisión global que promete romper récords.

