Lolabúm tocará en Guayaquil con su nuevo tour

Lolabúm, una de las bandas más representativas de la nueva escena musical ecuatoriana, confirmó su regreso a Guayaquil como parte de su gira 2025 Tú y yo x100pre. La cita está programada para el próximo 4 de octubre en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar, con un show que promete recorrer su trayectoria y presentar material inédito.

El evento está diseñado como una experiencia íntima, pensada para seguidores de todas las edades. Durante la noche, la banda interpretará canciones emblemáticas como Ventanas y temas de su más reciente producción Muchachito roto, junto a temas menos conocidos de su catálogo. La propuesta incluye un concierto de larga duración que busca conectar de manera cercana con el público guayaquileño.

Precios de entradas al concierto de Lolabúm

Las entradas están disponibles en distintas localidades con precios de $20, $25 y $35, además de una opción VIP + Meet & Greet por $45 para quienes deseen compartir un momento exclusivo con los integrantes.

La presentación en Guayaquil forma parte de una extensa gira que Lolabúm lleva a cabo en varias ciudades de la región. Después de agotar fechas en Quito y Cuenca, el grupo confirmó paradas en ciudades como Bogotá, Medellín, Lima y La Tola. En cada concierto, la banda busca mantener su sello de emotividad y experimentación sonora.

Lolabúm nació en Quito en 2014 y está conformada por Pedro Bonfim (voz y múltiples instrumentos) y Martín Erazo (bajo). Su propuesta combina el rock alternativo con influencias de música latinoamericana y ritmos autóctonos. Actualmente radicados en Colombia, Lolabúm continúa impulsando la música independiente de la región y utilizando su plataforma para dialogar sobre temas culturales y sociales.

