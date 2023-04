Muchachitos rotos. Adultos sanando. Los Lolabúm ya no son los ‘peladitos’ de la escena, como en aquel 2016, cuando irrumpieron en el cielo, literalmente, de la escena musical alternativa. Indie no son, lo recuerdan cada tanto, y es que en el país casi todos los artistas son independientes. Pero encasillarse tampoco es lo suyo. Sí se sienten lejanos al mainstream y a la farándula local, aunque ya se rodean con ella, sin querer.

Pedro Bonfim y Martín Erazo (rodean los 27 años) conversan con EXPRESIONES sobre su quinto disco, Muchachito roto.

Lo que primero llama la atención es que este trabajo está lleno de palabras nuevas, como un lenguaje para describir lo que sienten. “No fue una idea previa, solo nació. Lo del ‘soy tu tamagotchi’ empezó cuando le conté a Pedro que estaba empezando a salir con alguien. Ella no vivía en mi ciudad y yo pasaba todo el rato con mi celu, pendiente de la conversación. Fue ahí cuando él me dijo: ‘Es como tener un tamagotchi’, ese día hicimos esa canción”, cuenta Martín.

Igualmente, aceptan que no alcanzaron a jugar con uno. Para cuando tenía 4 o 5 años, este furor por la mascota virtual japonesa había pasado de moda. La palabra forma parte del coro de Nidi, primer sencillo del disco. Y claramente Nidi tiene otro significado, es ‘necesitado’, de cariño; como todo muchachito roto. Es la forma de leer y pronunciar needy en español.

Y así se puede ir por este trabajo compuesto por once temas, lo que causa sorpresas para sus escuchas. Este disco también permite sumergirse por las dudas existenciales que quiere transmitir, como el romperse y el repararse. Radio Rota 66.6 AM es el tema esencial del álbum, una melodía de fondo muy sencilla, acompaña las declaraciones de decenas de entrevistados, familiares, amigos, desconocidos, que Pedro Bonfim fue recolectando con una simple pregunta: ¿Qué fue lo último que se les rompió? “Pedro estuvo obsesionado con eso por meses, como cuatro”, cuenta Martín, admirado de la entrega que le pone su dupla creativa al proceso.

Después de la pandemia

Verte antes de fin de año y O clarividencia son los trabajos que presentaron en ese año que el mundo pasó encerrado, 2020. “Hasta lo más triste de este disco tiene un poco de “¡ja!”. Tiene sus cositas tontitas. No es duro ni realmente triste”, concuerdan sus integrantes.

Esto tiene que ver también con el haber crecido, ver las cosas desde otro punto de vista. “Es aceptar el dolor. Tiene que ver mucho con la edad que tenemos ahora, que ya hemos pasado cosas duras y que ya no estás totalmente lastimado… Ya sabes que ser adulto es vivir roto”, señala Martín o Techo, como lo llaman sus fans.

“Nos permitimos jugar más con un tono adolescente y sabemos que decimos las cosas más adolescentes del disco. Escribir estas canciones lo describo como ‘estar sentado en el volante del carro y no como copiloto’. Sabemos lo que hicimos, lo que decimos, lo encaminamos de forma más madura. Lo hicimos más juguetón y con mucha intención”, explica Pedro.

Este álbum, que habla de rupturas y de reparaciones, ha hecho que la banda también tenga que dejar de lado a dos integrantes, José Miguel Fabre y Joaquín Prado. Siguen haciendo música, pero inmersos en sus propios proyectos.

“Es una cosa común, muy natural. Todos los integrantes están buscando nuevos intereses y seguimos siendo amigos. Así pasó con Jim y Joaquín. Ellos pueden seguir colaborando, Joaquín fue parte de tres canciones”.

Los que se mantienen en Lolabúm lo compaginan con la etapa que están viviendo. “Si te das cuenta, y aunque todo esté bien, para este disco también hay cosas que se han roto, como esto que contamos, ya no está la banda completa, pero todo sigue funcionando”.

El crecimiento

Los Lolabúm también están rompiendo esa línea imaginaria entre el alternativo y el mainstream en la música de Ecuador.

A principios de abril fueron parte de los premios REM, de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, allí fueron nominados a las categorías de Artista más escuchados en plataformas y Favorito del público. No ganaron, pero funcionó para acercarse con la otra parte de la escena local, esa que sale en programas de farándula y su vida privada es tan conocida como sus canciones.

Admiten que no quedaron de acuerdo con que Juan Fernando Velasco haya ganado en su categoría, siendo él el presidente de Sayce, y luego tuvieron una plática interna. “No nos sentimos tan parte de esto y son artistas de aquí”, explican los quiteños, que quedaron maravillados con el talento de Yilda Banchón, a quien no conocían hasta que cantó Bye- bye y Ganártelo.

Pero esto no les rompió el corazón, es una raya más al tigre, como dice el refrán. “Muchachito roto es vivir con la nostalgia. Roto significa también dañado y estar así puede ser algo que puedes celebrar, porque ser un muchachito o muchachita rota no es algo que esté mal, sino que puede que no sirvas para esa parte de la sociedad, y está bien. Es ser diferente”, reflexionan.

Al igual que sus palabras, este trabajo musical finaliza con Crymen, una referencia al sencillo Crystal de su primer disco, pero habla de su crecimiento y evolución. “Es la última del disco y cierra la etapa de Ecuaboi. Ahora es un cry-men (hombres que lloran)”, señalan confiados de su crecimiento como artistas y personas.