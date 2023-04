Jay Wheeler se recarga de emociones

Emociones es el álbum con el que Jay Wheeler presenta su maduración musical. Esto fue en el 2022 y, aunque ya no es tan común en la industria darle larga vida a un proyecto como este, el puertorriqueño está listo para presentar un anexo musical a este disco, que para él es un sueño cumplido.

Emociones 1.5, así se llama el EP que se suma a la producción y que lo hace nuevamente conectar con sus seguidores a nivel mundial. Ecuador fue parte de esta gira de medios con el artista, en la que resaltó la importancia que ha tenido el país en su ascenso a la fama. No hay duda, su canción La curiosidad (2020) fue de esos temas que acompañó a todo el país en la pandemia.

El abanderado del perreo romántico conversa con EXPRESIONES sobre este disco, su matrimonio y la primera gira mundial que empieza este año.

¿Cómo está? ¿Cuál es su emoción actual?

Todo muy bien. Estoy feliz, contento y agradecido. Todo lo que está pasando ha sido muy lindo. Cuando salió mi disco Emociones, la producción grande, fue tanto el trabajo que sabía que no podía dejarlo ahí. Ahora Emociones 1.5 sale el día de mi cumpleaños (25 de abril ) y son nueve canciones.

La portada es como una historieta. ¿Fue por su afición a este mundo y a los videojuegos?

Tenía más o menos una idea y mi esposa me sugirió hacer ciertos cuadritos que tengan recuerdos de cosas que pasaron en Emociones y me gustó esa idea. Así se llegó a la idea de los cómics. Esto fue llevado al máximo por el artista que lo hizo.

¿Cómo toma la decisión de extenderle la vida a este disco?

Entendemos que Emociones es una producción bastante grande y no podíamos dejarla perder tan pronto. Ahora la música va súper rápido y la gente quiere todo muy pronto, pero no podemos acostumbrarla. Yo le pedí mucho empeño y cariño. Así que decidimos extenderlo. Es lindo hacerle sentir a las personas que lo que haces es especial.

El que se llame 1.5 me da la sensación de que viene pronto el 2.5…

Quizá, puede ser… Vamos viendo.

Lali: "Juego con el papel de diva" Leer más

Las canciones del EP tienen una parte melancólica y quizá algo triste. Todo lo contrario a lo que pasa en su vida personal. ¿En qué se inspiró?

Ahora mismo no tienen nada que ver conmigo. Pero siempre que escribo una canción, me devuelvo al pasado, a los hechos y las personas que me hicieron daño. No se me hace difícil escribir un tema de desamor. Este EP tiene cosas muy nuevas para mi carrera. Me trepé a un trap e hice un poco de ranchera. Siento que es un disco que da sensación de grandeza pese a que tiene pocos temas.

Si sus fans quisieran escuchar lo que le pasa en su vida actual, deben esperar un par de años antes de enterarse de sus sentimientos.

De seguro es que un disco más adelante sea el más romántico de mi carrera. Que es como me siento ahora.

Reguetón romántico sí, pero perreo también

Xexo es el nombre más atrevido para una canción de Jay Wheeler, pero esto tiene una razón importante: demostrarle a su gente que tiene variedad. “El tema habla sobre compartir momentos físicos, pero de no involucrar sentimientos. Viene acompañada de un ritmo movido que promete poner a la gente a bailar”.

Con el estreno del video musical dirigido por Webster cuenta con la participación especial del youtuber y creador de contenido puertorriqueño Chente Ydrach, en una peculiar conversación que, de seguro, hará reír a la fanaticada de Jay Wheeler. En el video también participa el legendario productor y socio de Wheeler, DJ Nelson.

Disfrutando su matrimonio

El miércoles 21 de diciembre de 2022, Jay Wheeler se casó con la cantante venezolana Zhamira Zambrano y en redes sociales han demostrado que son el uno para el otro.

¿Qué tal estos primeros meses de matrimonio?

Lindos y muy importantes. Me han enseñado y obligado, de manera positiva, a ser mejor hombre. A saber que tengo que estar siempre presente, saber que no solo trabajo para mí sino para ella. No voy a permitir que alguien corrompa este negocio que yo llevo, lo tengo que cuidar y respetar.

¿Cómo se va a sumar Zhamira al tour?

Ya hemos empezado y ella va conmigo. Nosotros tenemos un tema juntos, y es uno de los más grandes de mi carrera. Cada vez que lo cantamos, la gente se vuelve loca y, pues, estamos juntos en esto. Ella está desde mi primera y pequeña gira. Ahora Zhamira prepara su proyecto musical, que para mí es mi favorito.

¿Eso quizá lo convierta en mánager o productor?

Me veo más como su productor. Ser mánager lleva cierta responsabilidad que sería injusto que yo se lo diera, no quisiera fallarle a ella.

Elba González, la del humor manaba Leer más

XEXO es su última promocional... Fue una sorpresa.

La gente piensa que porque hago romántico solo escucho ese tipo de música, pero no. Me encanta el dembow, el malianteo. Es importante mostrarle a la gente que no eres monótono y adaptarse. Por eso saqué algo más subido de tono. Hay dos o tres personas a las que no le gustó que lo haga, pero mi fanbase siempre puede esperar más música de perreo. Este disco tiene mucho trap y colegas que recién empiezan y que van a sonar muchísimo.