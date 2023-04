Diez de octubre de 1991. Mariana Elizabeth Espósito Herrera nacía en Buenos Aires, Argentina. Treinta años después su nombre para el mundo sería simplemente Lali. Cantante, compositora y productora de su proyecto musical, la artista presenta su quinto álbum de estudio, homónimo, en el que canta libremente lo que le da la gana.

La conversación con la artista sureña fue vía Zoom y aceptó que le debe al público ecuatoriano un nuevo encuentro desde su última visita en junio del 2016. “Se los debo, es verdad. Espero que este disco me lleve hacia ustedes”. Estas fueron las preguntas.

¿Ser cantante de pop es sinónimo de ser diva?

No es sinónimo, pero creo que hay una propuesta que tiene este estilo musical que te lleva a jugar mucho con este papel de diva. Es algo que en mi música exploto, es gracioso jugar este rol de ser una. Las canciones que hago te empoderan y te colocan en este espacio. Y bueno, luego está la vida real, que soy yo. En este disco tengo una canción del mismo nombre que juega con esta fantasía, de ser esa persona dorada e inalcanzable, que es un lugar de mentira en el que te pone el público.

¿En casa que tiene de una diva?

Soy antidiva, por suerte. ¡Qué tensión ser una diva todo el tiempo! La verdad es que en la vida cotidiana, tendré mis goces de privilegios que te hacen sentir un poco diva, pero no es algo que esté pensando de mí. Te manejas con total normalidad con tu familia, tus amigos, tu grupo de trabajo. Ahí eres tú sin máscaras, sin personajes.

El disco está lleno de canciones para bailar, incluso en la ducha. ¿Cuáles son sus canciones favoritas para cuando se está bañando?

Montones. Yo hago miniconciertos cada vez que me baño (risas). Hay muchos temas que me dan energía, por ejemplo el momento bolero, que capaz no te hace bailar pero sí me siento la mejor cantante del mundo con el champú en la mano. Pero de las que me hacen bailar, están las electrónicas del dúo Sofi Tukker, y algo de pop como Britney y Madonna. Son las mejores opciones para conectar con esta parte.

¿Y del álbum Lali ?

De este último trabajo me gusta N5, que es una canción con la que es imposible que no te den ganas de bailar. Sola, en otro tempo, también propone algo que te hace mover hasta el pecho. Todo es para bailarlo.

Pero hay himnos para otras situaciones, como Disciplina… Puede motivar para ir al gimnasio.

Esta canción en realidad la hice con una intención más ‘nasty’ (sucia) que la que cuentas, pero al final de cuentas sirve también para esto. La gente en TikTok la subía mientras entrenaba y sí, te da motivación. En esa parte de la canción que dice: “al piso, dame 100”, mucha gente hacía flexiones. Está bueno también. En mi caso, me da pereza entrenar (risas).

En este disco habla sin tapujos de la vida sexual femenina, tema que aún muchos prefieren evitar. ¿Cómo se decide a hablar de amor libre, bisexualidad?

Yo simplemente me expreso cómo siento y con sinceridad. No es que lucho contra algo. Este álbum tuvo un proceso creativo muy real, en el que no hubo nadie que viniera a decirme “esto no, esto sí”. Y si hubiera existido lo habría mandado a volar. Por eso es Lali, lleva mi nombre porque al final el resultado es un disco valiente en lo que dice, cómo lo dice, en los sonidos que tiene. Intenta ser un poco disruptivo, y esto requiere de ganas y que no te importe el qué dirán. Nunca me frené de hablar de ciertas cosas.

¿Esta seguridad se la da la edad, el llegar a los 30?

Sí lo creo. Hay algo importante en la edad porque no habría escrito esto hace unos cinco años, probablemente. (Con) Todo lo aprendido y las vivencias hasta llegar a esta edad, es imposible no poner todo esto en lo que hago, en mi arte. Se nota en el disco.

Lali fotografiada por Guido Adler. SONY MUSIC ECUADOR

Los fans preguntan

El club de fans Únicas de Lali envió sus interrogantes para su artista favorita y ella les respondió.

¿Qué siente su niña interior al ver lo que ha logrado?

Yo estoy reconectada con mi niña interior y me emociono con todo lo que me pasa. Creo que de eso se trata todo. El factor ilusión es lo que te hace bien cuando estás grande. Me siento agradecida.

¿Existe alguna experiencia con algún fan que te haya marcado?

Me viene a la mente una situación con una chica de Israel que se llama Edén. Yo estaba en mi segundo tour. Cada tanto ellos tienen situaciones bélicas y ocurrió que salió en la portada que había comprado sus entradas para el show pero fue víctima de un auto bomba. Ella quedó en coma, una historia muy triste. No la pude visitar. Pero regresé dos años después y la conocí; ella había sobrevivido, estaba muy bien y me regaló un oso gigante que aún tengo. Está en mi disco ahora, aparece en el visualizer de la canción Quienes son.