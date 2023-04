Su último vídeo viral tiene más de seis millones de reproducciones. Incluso, su impacto llegó a Twitter, donde la gente tuvo un pequeño debate sobre su estilo de humor. “Esta man hace más por Ecuador que el ministro Olsen. CERO DUDAS. JAJAJA”, se leía en un tuit en el que se podía ver el scketch de un viaje común en bus.

La vida cotidiana es su inspiración, y no es que su vida diste mucho de lo que pasa. Es una chica común, que tiene su identidad manabita bien marcada, por eso en redes todos la conocen como Elbita, la manabita.

Elba Carolina González Rodríguez viaja en Reina del Camino, no puede vivir sin el ceviche y Bahía de Caráquez es su spot favorito para grabar sus vídeos de TikTok.

Esta man hace más por Ecuador que el ministro Olsen. CERO DUDAS. JAJAJA pic.twitter.com/sIK4DPHG3j — Gaby Pablo 🇪🇨 (@GabyPablo) April 15, 2023

La actriz de 24 años es tan ocurrida en persona como en Internet, y esa esencia el público comienza a notarla rápidamente. En esta entrevista y producción fotográfica con EXPRESIONES llamaba la atención. Las personas la reconocían y una adolescente le pidió la fotografía de rigor. En ese momento todo se para, atenderlos con cariño es parte de la fama que poco a poco se va adquiriendo.

Su vida transcurre entre Guayaquil y Bahía, graba aquí, graba allá. Admite que hay días en los que la creatividad no está de su lado. Sin embargo, siempre será el mar y el malecón de la ciudad manabita los que le den el toque de belleza a sus clips. “Me encanta mostrar mi ciudad. Grabo casi todos mis vídeos allí por lo seguro que es, lo acolitadoras que son las personas y por lo lindo que es. Estos meses tienen las mejores puestas de sol”, dice orgullosa la joven que graba contenido cada semana.

Nicole Kidman: Lisboa, su nuevo lugar de relax Leer más

Originaria de Calceta, su infancia la hace en la tierra donde nació Mariela Viteri, Carlos Vera y a la que siempre regresaba el expresidente Sixto Durán-Ballén. El orgullo por esta ciudad costera se da por todos los que la pisan.

Pero la Perla del Pacífico es parte importante de su historia. Es aquí donde viene a estudiar Comunicación Escénica en la universidad Casa Grande, luego de haber considerado ser abogada o administradora de empresas.

Elba González Fabián Sesen// Cortesía

“Era muy buena alumna y mis profesores siempre me vieron y me guiaron para una carrera más tradicional. También lo creí, pero el terremoto del 16 de abril del 2016 me cambió los planes. Tenía que ir a Guayaquil el lunes para dar mis exámenes y entrar a la universidad, pero la casa de mi abuelita en donde estaba se cayó. Se perdió todo. Ahí estaban mis libros, mis anotaciones, todo. Dormimos en la calle como por dos días”. En definitiva, no estaba en su destino dedicarse a una vida de oficina, puesto que desde muy joven siempre tuvo histrionismo y un gran apego por el arte. Elba era una líder nata. Le pedía a sus compañeras de colegio ensayar coreografías, en el recreo hacía presentaciones para los cursos más pequeños y les cobraba la entrada.

Por eso, cuando llegó nuevamente la hora de plantearse el reto de estudiar se convenció por la actuación. Es el teatro su real amor, sin embargo, a las redes llegó por accidente.

Nuevamente un factor externo cambió sus planes a mitad de la carrera. La pandemia por la COVID-19 paralizó el mundo y nuevamente desde Bahía, en uno de estos momentos de aburrimiento a causa del encierro, decidió subir una coreografía graciosa a TikTok.

“El primero se hizo viral, el segundo, el tercero. Eran parodias también, era mi forma de matar el tiempo. Así me di cuenta que algo gustaba. A mi familia no le llamó la atención lo que subía porque siempre fui así, siempre he estado ‘tostada’. Todos saben que soy así. Mi hermana Sol siempre me ayuda”.

Inspirándose en el entorno

Ser nombrada ‘influencer’ es algo que no le agrada del todo, prefiere ser reconocida como actriz, aunque sabe que por su trabajo en redes la lleva a este título.

En TikTok es común ver videos en los que hombres hacen parodias de las mujeres, con poca producción. Elba es una de las pocas mujeres que hacen lo mismo, pero de los hombres.

Así nació el Fuckboy, una caracterización que la cambia por completo de aspecto y resalta algunos de los peores atributos de los hombres heterosexuales, eso que no los hace nada sexis.

“He hecho de todos, el galancito, el que estudia derecho, el del gimnasio, el mente de tiburón. Escribo primero los scketches antes de grabar, también hago mi vestuario. Son cosas sencillas, pero aportan”.

Elba sabe que mientras menos producido, más público atrae en redes sociales. “Planifico todo, aunque parezca improvisado. Mi cuarto empezó siendo el escenario de todo”, explica.

Ahora su personaje tiene alcance en varias ciudades de América Latina, como Lima y Ciudad de México. Con vídeos que han superado las 18 millones de visualizaciones. Incluso su primer trabajo con una marca vino desde España.

Gigi Mieles: De TikTok a protagonista de cine Leer más

Elba González. Fabián Sesen// Cortesía

En Instagram soy una Elba más natural, en TikTok soy muy estricta con lo que subo. Elba González

En busca de más tablas

Música en TikTok: Chile lleva la delantera de los virales Leer más

Es el teatro su verdadero amor. “Quiero dedicarme a hacer teatro, probarme como actriz”. Por eso desde el año pasado, Elba ha presentado su primer stand-up que ha sido puesto en escena en Guayaquil y Bahía. El hombre perfecto es el nombre de esta pieza de casi 35 minutos de duración que se presentó por primera vez en La Colmena. “Soy pesimista y pensé que no llenaría ni una vez y fue todo lo contrario. Todas las salas se llenaron. Cuando presento algo, me gusta encargarme del todo”. Ahora tiene planes de llevarla a Portoviejo en el mes de mayo.También planea entrar en más castings, perderle el miedo. Pero admite que aquí también pesa a veces la presencia en redes.

“Me molesta que la gente te vea por números. Si digo ‘Soy Elba, la de TikTok’, de seguro les caes increíble, pero en realidad no es así. Es muy superficial”. Elba es parte de una nueva generación de actrices que ha hecho de las redes sociales su principal canal para darse a conocer. Paula Lituma y Gigi Mieles son sus compañeras de promoción de la universidad y aunque no han colaborado tienen muy buena relación.

Esta entrevista termina con una frase muy juvenil: “Yo soy muy random (aleatoria)”. Por eso el estilo de cine que quiere hacer es algo muy elaborado, del estilo de la película ganadora del Óscar 2023, Todo en todas partes al mismo tiempo.

Hasta que llegue el momento se seguirá puliendo, grabando a su estilo frente a su playa favorita.

Fotos y maquillaje: Fabián Sesen (Ig: @fabiansesenmaquillaje).

Producción: Alejandra Cereceda.

Styling: Israel Plaza (IG: @israelplaza_).

Peinado: Gisella Bardi (IG: @gisellabardipeinado).

Vestuario: Amparo Gómez (IG: @amparogomezofficial).

Accesorios: Rockfeld (IG: @rockfeld).

Zapatos: Coleguini (IG: @coleguini)