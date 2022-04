Gigi Mieles: De TikTok a protagonista de cine

Para Gilliam Cingaby Mieles, toda su vida es una anécdota. O por lo menos así lo hace sentir cuando habla de ella, sus amistades, familiares y trabajo. Logra atrapar con su chispa y sentido del humor cada vez que cuenta algo, por común que sea. La magia de la comicidad y el ángel actoral se hacen presentes en la actriz de 22 años.

Ella se inició en el mundo de las redes sociales hace más de cuatro años. Sin embargo, fue la pandemia la que la impulsó. El encierro le trajo el beneficio (o presión) de crear más contenido y así fue como logró la viralización en TikTok. Hoy, solo en Instagram, tiene más seguidores que los habitantes de su cantón del sur de Manabí (130 mil seguidores). Por lo que, sin quererlo, su querido Santa Ana comenzó a hacerse chiquito para sus sueños.

Gigi estudia actuación en la Universidad Casa Grande. Por estos días está ajustada con el tiempo porque está concluyendo la tesis.

Luan Montoya: Bailó hasta en los semáforos para cumplir sus sueños Leer más

O, por lo menos, eso le dice a su mamá cuando la llama para que no se distraiga. Ella admite que puede poner excusas para llevar a cabo sus metas, ya que siempre la mueve más la inspiración. “Espero a que llegue y así puedo ser muy productiva. No me gusta hacer cosas por obligación”, dice entre risas mientras aclara que si es trabajo, siempre deja ese pensamiento de lado.

Desde la Perla del Pacífico ha podido hacer del teatro su medio para vivir. Ha hecho microteatro, sketches para redes sociales y acaba de filmar su primera película llamada Amor en tiempos de likes.

“Todavía no puedo creer que esté pasando todo tan rápido. En serio, aún no siento que filmé una película o que estuve ahí”, expresa sorprendida sobre su experiencia en Cuenca con la productora cinematográfica Dual Films, un proyecto liderado por Alejandro Lalaleo y Diego Ulloa (Enchufe TV).

Harry Styles y su preferencia sexual: “No se trata de etiquetar todo” Leer más

Pero el ‘pegue’ de Gigi nace en redes. Es allí donde ha podido desarrollar a los personajes masculinos que hacen tan característica su propuesta. “El personaje se llama Diego y representa a todos los ‘fuckboys’. Y debo admitir que está basado en un ex y muchos chicos que intentaron acercarse y me trataban igual”, explica la actriz, que de cada decepción amorosa ha hecho un sketch, ya que para ella “la risa sana”.

Esta facilidad para imitar no sabe con exactitud cómo la comenzó a adaptar, pero sus familiares recuerdan que a los cuatro años ya podía hacer fácilmente de Pedro el Escamoso, el personaje que Miguel Varoni interpretó en la novela de 2001, que ha sido repetida incontables veces en la televisión abierta. Por eso, pese a su corta edad, aún recuerda el pasito del Pirulino (lo hace con su mano en la oreja y moviendo la cabeza).

Ahora que puede decir que vive de su sueño de ser actriz, recuerda que tuvo que lanzarse al vacío para lograrlo. Ella fue invitada para el casting de su primera obra en Pop-Up, pero se encontraba en Santa Ana. De un día para el otro, tomó una pequeña maleta y sin un departamento fijo regresó a la ciudad donde había estudiado pero que por la pandemia abandonó. Ya no tenía su ‘depa’ regular y sin más prendas de vestir, aprobó el casting y se quedó. “No tenía ni ropa interior, pero acepté por mis sueños. En Guayaquil podía seguirlos y, aunque no ha sido fácil, continué quedando en grabaciones y obras”.

Lo invisible: Una película para que el espectador termine su historia Leer más

La también influencer quiere seguir soñando en grande. Para ella, sus redes son la mejor manera de mostrar su talento y capacidad de innovación, por eso siempre está abierta a las colaboraciones. “Mi vida y mi intimidad son cosas diferentes”, reflexiona.

Por eso muestra poco de lo que le pasa, aunque parezca lo contrario. Aunque siempre estará agradecida con su “bonita comunidad”. Al contrario de lo que parece que le sucederá a Martina, su personaje en la cinta que grabó hace menos de un mes en Cuenca. “Esta ha sido una gran oportunidad. Ya quiero que la vean a finales de año. Admito que se me hizo muy raro verme en las cámaras”, comenta Gigi al concluir esta entrevista, dejando ver su lado más cohibido, aunque esta entrevista se hizo vía Zoom, desde su cama.

Y por ahí andaba su novio, el actor Álex Vizuete. Ella no lo sabe, pero es un libro abierto y sin poses. Ahí radica su ángel.

También dijo:

"En redes sociales empecé en 2018, pero en 2020 fue el boom”.

“Cuando era pequeña, mi familia pasó por varios problemas. Pero a mí me gustaba interpretar personajes que me sacaran de mis momentos de tristeza”.

“Mi comedia es muy de anécdotas”.

“Me burlo mucho de los hombres y de las relaciones tóxicas. O de lo que hacemos cuando somos parte de una”.

'Bomba molotov', la primera entrega de la primera mini serie de PopUp Cinema Leer más

Más de la ‘peli’

Se pone nerviosa al pensar que pasará por su primera alfombra roja de estreno el próximo mes de septiembre. “No hay fecha exacta aún, pero iré a Cuenca para este evento con todo el elenco, en el que compartí con muchos otros actores y amigos”. En esta cinta se podrá conocer cómo las aplicaciones para hallar pareja afectan las relaciones o las unen. Todo en clave de humor.