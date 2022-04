El cantante británico Harry Styles volvió a ser consultado sobre su sexualidad en una nueva entrevista. La revista Better Homes and Gardens, lo cuestionó sobre su preferencia sexual después del lanzamiento de su último álbum, Fine Line.

Durante la promoción de este trabajo, Styles posó con vestidos en algunas sesiones de fotos y ondeó banderas de la diversidad sexual y la bisexual, las cuales se las regalaron los fans en los conciertos. Algunos lo criticaron por hacerlo sin declarar explícitamente su sexualidad a los medios, pero Styles ahora dice que encuentra esa expectativa "obsoleta" y extraña.

Garage Band: El público ya puede votar por sus artistas favoritos Leer más

“He sido muy abierto con mis amigos, pero esa es mi experiencia personal; es mía”, dijo. “El objetivo principal de hacia dónde deberíamos dirigirnos, es aceptar a todos y ser más abiertos. Es que no importa, y se trata de no tener que etiquetar todo, no tener que aclarar qué casillas estás marcando”.

El músico, de 28 años, saltó a la fama con la banda de chicos One Direction. Pronto lanzará su tercer álbum, Harry's House. Su sencillo actual, 'As It Was', se encuentra en la cima del Billboard Hot 100 y de la lista de sencillos del Reino Unido, y recientemente estuvo entre los cabezas de cartel en el festival de música de Coachella.