A sus 22 años, Kenia Guadalupe Flores Osuna no es una chica común y corriente. En sus hombros tiene las responsabilidades de una marca de cosméticos, su línea de ropa y, además, el ser una de las cantantes con más poder en el mundo de las redes sociales de la escena latina.

Ella es Kenia Os, una mazatleca que empezó en 2015 a hacer videos en YouTube. Y por su carisma, belleza y conexión con su público rápidamente se posicionó entre las personalidades de Internet más seguidas en México.

El respaldo conseguido con sus más de 38 millones de seguidores (en suma de todas sus redes sociales) siempre se ha mantenido con ella, es por eso que cuando en 2018 sacó su primera canción llamada Por siempre esta fue tendencia a los pocos minutos. Le siguió el tema Roast Yourself, un tipo de reto de YouTube en el que, a modo de canción, cada influencer expone de modo irónico sus controversias.

Sin embargo, mudar de las redes a una carrera musical formal no es sencillo. Kenia Os sabe que tiene que prepararse para este reto. Ya tiene un disco nuevo recientemente publicado, Cambios de luna, y además su debut en el festival Pa’l Norte.

EXPRESIONES conversó con la naciente estrella de la música sobre su propuesta y sobre cómo ha convertido a la luna en su inspiración.

La entrevista

En varias ocasiones ha mencionado que el escenario la convierte. ¿Cómo es en casa y cómo es en un show?

Es muy fácil para mí separar a la persona de la artista. Yo soy muy tranquila, me gusta mucho estar en mi casa y me es fácil llegar de una gira y estar con ellos, arreglando cosas familiares. Lo uno es mi trabajo, pero no dejo mi vida rutinaria. Paso por mi café, voy a entrenar, paso por mis amigas. Yo lo disfruto todo.

¿Cómo disfruta de su ciudad, Mazatlán? ¿Allí cómo vive la fama?

Ahorita está haciendo muchísimo calor, es lo único que no me gusta. Pero me gusta estar acá, ir a comer mariscos y pasar en casa de mi mamá. Hago las cosas más normales de lo que parece.

Es una de las personas más reconocidas de las redes en la actualidad. Y con esto también hay muchas controversias. Con este disco Cambios de luna pudo liberar todos sus problemas. ¿Cómo fue el proceso?

Al principio era difícil y llegar a hablar de mí con gente que conoces al momento de la composición, y más al ser yo alguien muy tímida. Pero al mismo tiempo era muy sanador. Estoy diciendo en mis letras y en mi música las cosas que yo quiero decir. Y que al escucharlas, también me iban a hacer sentir bien. Me pasa que cuando tengo un bajón emocional, pongo mis canciones y me animo. Como La carta, un tema que escribí con la finalidad de que si alguien la pasa mal se sienta mejor y lo aplico en mí. Son canciones para autoayudarme también. Las que son trap elevan mi autoestima, me elevan el ánimo.

¿La música es su psicóloga?

Sí, lo es. Allí plasmo todas mis emociones. Ahí se quedan.

Regida por la luna

Y hablando de la luna, ¿cómo influye en usted?

No sé si tenga una conexión con ella, pero me gusta mucho apreciarla. Siempre me llama la atención y la veo, le tomo fotos. Me pasa solo con la luna, por ejemplo a las nubes no las tomo en cuenta. El nombre del álbum nace de unas clases de astrología que tuve. Allí, bajo mi signo que es Cáncer, supe que la luna es el astro que me rige. Entonces, todos estos cambios que me pasaban venían de la luna. Acepté que me estaba convirtiendo en una mujer con todas sus fases, eclipses. Por eso así se llama este bebé.

¿Qué características tendría este bebé (disco) si fuera una persona?

Es un álbum de mucha fuerza, resiliencia y pasión. Es un disco que te transporta a otros mundos.

¿Cree que su impacto en el entretenimiento latinoamericano en Internet sea culpa de la magia de la luna?

La verdad es que no sientes el impacto. No lo mides. Mira, ahora estoy en mi casa y en un ratito voy a ver mi mami. Yo me doy cuenta de esto cuando estoy en un concierto y ves a los miles de personas en frente y son las mismas que miran tus historias. ¡Ahí digo que es real cuando escuchas a la gente gritar tu nombre! Siempre que bajo del escenario es una fiesta, todo el equipo lo celebra. Lo que hemos trabajado a distancia, acompañadas de un cafecito, está funcionando.

La industria musical está cambiando a cada instante. ¿Ya está pensando en el nuevo disco?

La otra vez vi que mis fans ya estaban pidiendo otras cosas y les dije que se esperen porque aún no he estrenado todos los videos, faltan muchas cosas. Pero al mismo tiempo que los estoy filmando, ya estoy grabando música. Creo que cuando empiece a hacerlo de lleno, me voy a desaparecer de redes unos meses para así enfocarme. Me gusta hacer una rutina que me desconecte del universo y así entregarle todo a la música.

Marcando estilo

Su estilo es uno de los más aclamados de México y en el escenario impone moda. Esta imagen tan bien pensada nace de sus ideas y del talento de la estilista de moda Elizabeth Aguila. Fue ella la que la ha vestido para esta etapa de Cambios de luna, en especial sus looks para el festival Tecate Pa’l Norte y su debut en el Teatro Metropolitan.

“Eli es mi stylist. Con los outfits de conciertos, ella tenía los colores y el concepto y me mostró toda la moda nueva, pero yo sugería ciertas prendas y con esas ideas creó todo este universo de moda. Ella me deja outfits preparados en la oficina con mi clóset de Kenia Os. No es el mismo personal”.

Más música

En unas dos o tres semanas Kenia viajará a Estados Unidos para grabar sus nuevos vídeos musicales. "En mes y medio prometo tener contenido nuevo en YouTube. De verdad ya quiero", especificó. La pelinegra aseguró que Llévatelo y Los Santos serán "grandes vídeos".