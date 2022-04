La congruencia de los actos es la que permite seguir por un buen camino. Así se lo ha planteado el cantautor mexicano Kurt Schmidt Ramos en su carrera y, por eso, sus sueños más locos artísticamente, se están cumpliendo con creces.

Hoy puede decir con orgullo que cumplió un sueño casi imposible, tener una canción con el músico británico Sting. Y en español.

El sinaloense solo puede estar agradecido con la vida, y es con esta última palabra con la que tituló su más reciente producción. Fue por ella que conversó con EXPRESIONES desde Bogotá.

La entrevista

¿Qué es la vida para Kurt?

La vida es todo. Pero este disco es muy íntimo. Lo hice en pandemia y tiene mucha melancolía. Sin embargo, en ese tiempo hubo momentos de mucha claridad. La vida es la última canción que escribí para este disco y me dio muchas respuestas. Cuando llegó, decidí ponerle así al álbum y al tour. Es una canción importante a nivel autoral.

¿Cuál es su top 5 de canciones?

Todas me gustan y son importantes. Normalmente, no hago algo que no siento. Vengo del futuro y Sonreír les tengo cariño. La mujer perfecta me llevó a visitar Ecuador y Perú hace unos años.

¿Cada cuánto le sale una canción nueva?

Estoy haciendo un esfuerzo con escribir más, porque a raíz de la pandemia me desconecté de cosas en las que ya había trabajado. Y una de esas era la composición. Más que nada porque se me hacía difícil escribir de amor y se me hacía falsedad sacar una canción alegre si la gente no la está pasando bien. Así fue como me impulsé a sacar todos los sentimientos tristes para descargar. Recién hace unas semanas pude comenzar a componer temas para una nueva etapa. Por ahora voy a cerrar bien este ciclo con una reedición con dos temas más.

¿Qué tendrá esta nueva reedición?

Habrá tres canciones nuevas y posiblemente salga a principios de mayo.

En la portada de La vida resalta el tatuaje. ¿Qué significa?

Es el signo matemático de congruencia. Yo estoy en la búsqueda de ella. Para mí se da en pensar, actuar y hablar. Si cambias ese orden no hay congruencia. Yo batallo mucho con esto y por eso me lo tatué, para recordarme que debo seguir estos pasos y alcanzar las cosas en todos los aspectos de mi vida.

¿Cómo se manifiesta la congruencia en la música?

Bueno, esta tiene que ser congruente conmigo. Con lo que yo soy y con lo que quiero expresar.

Entonces, si le piden hacer un género que está pegado, pero que no lo siente, no lo haría…

Gracias a Dios no he tenido la necesidad de hacer eso. He tenido mucha suerte porque en un momento en el que todos los charts estaban dominados por el reguetón se coló La mujer perfecta y era la canción rara de balada que estaba ahí.

Cuando llega la inspiración

Empezó tocando en bares y restaurantes y ahora está en un tour mundial. ¿Qué aprendió de aquella época?

Aprendí a siempre traer la almohada para los viajes. De manera personal, yo he hecho muchos deportes unipersonales, como natación, karate. No sé, quizá me costaba estar en equipo. Ahora puedo decir que de las giras aprendí a trabajar en equipo. Este disco me ayudó mucho a soltar.

¿La inspiración siempre está presente?

No. Tienes que buscarla. Está ahí, pero tienes que jugar y ver que aparezca, tocando la guitarra. Tiene que encontrarte trabajando.

En este disco, que aunque lo describe como melancólico, hay una canción optimista llamada Lolis. Un bolero algo diferente al resto de temas.

Nadie me había preguntado de esta canción y es muy importante. Lolis es mi abuela. Se la escribí a ella. Y la locución que suena al principio es mi abuelo, que era radiodifusor. Él fue uno de los primeros radiodifusores en Culiacán. Y cuando escribí esta canción sentía la presencia de ella, me acordaba mucho y creo yo que logré hacer como una carta de mi abuelo a mi abuela. Ella está muy grande ya y a los primos nos ha dicho que ya está cansada y que lo extraña mucho. Esta conversación fue la que se quedó en mi cabeza. Y después de un show la pude terminar.