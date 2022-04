En 2002, Fernando Mangual empezó en la interpretación musical solo como forma de colaborar con su amigo Carlos Crespo (Ñejo). Así fue como Fernando, reconocido en la música como Dálmata, agregó una nueva forma de demostrar el arte, además de su trabajo como productor musical. Esta dupla funcionó y para el 2006, y con pleno auge del reguetón, sus canciones se hicieron material de exportación llevando la bandera de Puerto Rico a todos los rincones de habla hispana. El furor por el género había llegado y con él temas como Esa nena, Algo musical y Pasarela. A la par de Wisin y Yandel, Arcángel y Daddy Yankee, ellos pusieron a bailar a todos en las discotecas.

Sin embargo, años después se separaron y Dálmata continuó su camino en solitario, pero crecer es también saber cuándo detenerse. Por eso estuvo alejado de la interpretación – no así de la producción- y ahora está más dispuesto que nunca para reconectar con su público que no lo deja de escuchar. En Spotify tiene más de millón y medio de escuchas mensuales, lo cual deja claro que el reguetón bueno jamás pasa de moda.

En esta entrevista con Dálmata cuenta sobre el remix de uno de sus éxitos Dile a tu amiga (D.A.T.A.), esta vez acompañado de Totoy El Frío y PJ Sin Suela.

Su carrera inicia cuando la industria se adaptaba a lo digital y la piratería abundaba. ¿Cómo logró superarlo?

No es fácil. Yo estuve retirado de sacar música. Hice un par de colaboraciones y también eventos en vivo, pero nada de música nueva. Uno se desactualiza de las vías que se usan para distribuir y todo eso hay que estudiarlo. El año pasado me encargué de eso y me di cuenta de lo importante que era Dile a tu amiga para el público. Lo que uno se convierte cuando pasan los años, un cierto respeto que no sabía que existía. Gente que te espera y te apoya si se entera que te lanzas de nuevo.

Quiero hacer este remix de Dile a tu amiga porque es una canción que la gente tiene muy marcada en su vida. Es un regalito para los nostálgicos del reguetón. La hice sin salirme mucho de la original. Me ayudó Mosty en la ingeniería de sonido. Se siente la esencia de antes.

Dálmata

¿Y cómo fue el proceso?

Bueno, fue suavecito. Yo tampoco estaba preparado para volver y ya. Hice un par de lanzamientos chicos para mi público. Pero este 2022 estoy preparado para subir de nivel. Es como las películas de Marvel, este es un nuevo universo dentro de mi carrera. Las cosas están bien cambiadas, pero uno tiene que aprender en la práctica.

Entonces, el año pasado recién comprende que es parte de la historia de la música latina…

Uno sabe más o menos, pero qué sé yo. Yo no estaba muy metido, estaba viviendo una etapa más familiar. Siempre me han buscado para producir o hacer colaboraciones. Pero con Sutra, junto a Sebastián Yatra, empecé a sacar cosas con otros artistas. Nada solo. Todo el 2021 comencé a actualizarme, nada a lo grande. Uno no puede esperar ser de la noche a la mañana lo que fue.

Este regreso es con mucha conciencia.

Sí. Hay que ser realistas, pero uno tiene que prepararse y pocos artistas ven las cosas así. No me gusta dar pasos en falso y a mí me gusta todo el proceso de creación, y al público le gusta eso. No es que al público le guste solo mi voz o mis letras, creo que es todo lo que puedo ofrecer.

¿Y qué me dice de D.A.TA.?

Es el remake de Dile a tu amiga. Me basé mucho en lo que el público me pedía y así pensé en todos los lanzamientos que tengo para este año. Además, invité a Totoy El Frío y PJ Sin Suela, que son artistas en crecimiento. Yo pude invitar a artistas que me sumaran en números, por ejemplo. Pero no me gusta agarrarme de la carrera de otros músicos, quiero hacer yo lo mío de nuevo.