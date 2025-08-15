Observatorio de Control Ciudadano impugna a Mario Godoy y Fabián Fabara

Abogados como Milton Castillo y Gary Espinoza también participan del mecanismo ciudadano para cuestionar a los postulantes

De izquierda a derecha: el juez Fabian Fabara, el director de la Judicatura de Pichincha Henry Gaibor, y el presidente del Consejo de la Judicatura Mario Godoy.

El Observatorio de Control Ciudadano (OCC), a través de su presidenta Mónica Jaramillo, presentó dos impugnaciones ciudadanas contra Mario Godoy Naranjo y Fabián Fabara Gallardo, candidatos a integrar el Consejo de la Judicatura.

Las acciones se sustentan en el artículo 95 de la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS) y el Reglamento de Selección, que establecen la probidad e idoneidad como requisitos para el ejercicio del cargo.

En el caso de Fabián Fabara Gallardo, el OCC señala ocultamiento de información, un proceso disciplinario que prescribió sin sanción y su participación en una sentencia que vulneró derechos constitucionales.

En el caso de Mario Godoy Naranjo, actual presidente de la Judicatura, se cuestiona su idoneidad y cumplimiento de funciones, pues en su año de gestión no ha podido avanzar ningún tema importante de para la Judicatura: los concursos de jueces, las evaluaciones y la creación de las unidades de garantías jurisdiccionales tiene cero avanza.

Abogado presenta impugnación contra Mario Godoy por el caso Pendrive Leer más

Estas impugnaciones se presentan en el marco de la convocatoria pública del CPCCS para recibir observaciones ciudadanas contra postulantes a vocales del Consejo de la Judicatura, como parte del mecanismo de participación y control social previsto en la Constitución.

🚨 Impugnación ciudadana - Consejo de la Judicatura .



✊🏻 En ejercicio de nuestro legítimo derecho como ciudadanos, hemos presentado el día de hoy dos impugnaciones dentro del proceso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura, en contra de los doctores Mario Godoy y… pic.twitter.com/JsVP0PHCsf — Mónica Jaramillo (@MoniJaramilloEc) August 15, 2025

Impugnaciones de Castillo y Espinosa

De forma paralela, los abogados Milton Castillo y Gary Espinosa presentaron impugnaciones contra Godoy y Fabara.

Designación y funciones de Mario Godoy

El 10 de julio de 2024, el CPCCS designó a Mario Godoy Naranjo como vocal presidente del Consejo de la Judicatura. Asumió funciones el 16 de julio de ese año.

RELACIONADAS CNJ alerta que ataques a la Corte Constitucional ponen en riesgo la institucionalidad

Según la impugnación, durante su gestión no ha hecho convocatorias para avanzar el concurso para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Los abogados denuncian que hay omisiones al no abordar un proceso considerado clave para el funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia. La impugnación interpreta este hecho como incumplimiento de las funciones de presidente de la Judicatura.

La Judicatura dejó prescribir el sumario de Fabara: excusas y conflictos de interés Leer más

Godoy es impugnado por el caso Pendrive

El 26 de diciembre, la jueza Nubia Vera denunció que Mario Godoy, junto con un asesor y un director provincial, le entregó un dispositivo USB con un borrador de sentencia en un caso relacionado con la entonces vicepresidenta Verónica Abad.

La Fiscalía abrió la investigación previa número 170101824124108, que continúa en curso. Ha tomado versiones a los implicados y practicado peritajes al dispositivo para verificar su origen y contenido.

La impugnación plantea que esta causa plantea riesgos de posible influencia indebida en la justicia y falta de garantías para que la Fiscalía actúe con independencia si Godoy mantiene un alto cargo judicial.

"En el supuesto, no consentido, que el Dr. Mario Godoy Naranjo alcance el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura; ¿Qué seguridad tenemos los ciudadanos de su participación y cumplimiento de funciones deslindado de chantajes, presiones o intromisiones en la justicia?, o más aún, ¿Qué garantiza que la Fiscalía General del Estado pueda cumplir con una investigación acertada, imparcial y ecuánime en la prosecución de la investigación abierta que se tramita en contra del actual presidente de la judicatura, Mario Godoy Naranjo?, se presunta Castillo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!