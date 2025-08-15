Abogado presenta impugnación contra Mario Godoy por el caso Pendrive

El jurista sustenta su impugnación contra el presidente del Consejo de la Judicatura en la falta de probidad

El abogado Washington Andrade presentó tres impugnaciones ante el CPCCS en contra de Mario Godoy, Ivonne Núñez y Fabián Fabara.

El abogado Washington Andrade presentó tres impugnaciones ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura; Ivonne Núñez, ministra de Trabajo; y Fabián Fabara, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Los tres forman parte de las ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional para integrar el próximo Consejo de la Judicatura.

Andrade argumentó que los tres candidatos incumplen requisitos legales establecidos en los artículos 11 y 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como en el reglamento de selección de vocales. La normativa prohíbe que personas que ocupan cargos públicos formen parte de las ternas para integrar la Función Judicial.

En el caso de Mario Godoy, Andrade señaló una segunda causal que se refiere a la falta de probidad. Andrade afirmó que Godoy está involucrado en el denominado caso Pendrive, una investigación penal en curso por presunta obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. La Fiscalía aún no formula cargos, pero mantiene abierta una investigación previa.

El caso se originó tras la denuncia de la jueza Nubia Vera, quien aseguró haber recibido presiones de Godoy, su asesor Jorge Carrillo y el director provincial Henry Gaibor. Según la magistrada, los funcionarios le entregaron un pendrive con un borrador de sentencia para favorecer al gobierno en una causa relacionada con la entonces vicepresidenta Verónica Abad. La Fiscalía ya realizó pericias sobre el dispositivo y tomó versiones de los implicados, entre ellos Godoy y Fabara.

“¿Acaso la Fiscalía espera que Mario Godoy sea nombrado presidente de la Judicatura para tenerlo entre sus manos con el caso Pendrive?”, cuestionó Andrade.

Otros argumentos de impugnación

Ivonne Núñez

Andrade sostiene que Núñez está inhabilitada por ocupar el cargo de ministra de Trabajo. Además, enfrenta una denuncia penal por presunto tráfico de influencias y fraude procesal. El abogado también cuestiona su probidad, al haber denunciado a una jueza que falló a favor de Verónica Abad, y señala el incumplimiento simbólico de una orden judicial, al colocar una placa memorial ilegible.

Fabián Fabara

El abogado impugna a Fabara por falta de probidad. Lo vincula con un proceso disciplinario que prescribió sin sanción, relacionado con un caso de abuso sexual. También lo relaciona con presiones a la jueza Nubia Vera. Andrade afirma que Fabara incumple los estándares éticos exigidos y se encuentra inhabilitado por ejercer funciones como juez al momento de su postulación.

Hasta este viernes 15 de agosto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibe de forma física las mpugnaciones contra los 15 candidatos que participan para renovar el Consejo de la Judicatura.

