La jueza Vera y la ministra Núñez; confrontadas por una placa invisible

El nuevo capítulo en el juicio de Verónica Abad comienza. Este gira en torno a la placa que la jueza Nubia Vera, que restituyó a la vicepresidenta en su cargo, ordenó que se coloque fuera del Ministerio de Trabajo, en Quito.

Disculpas en Youtube, los $ 17.000 y un ingreso fallido: así fue la jornada de Abad Leer más

La placa constituye una medida de reparación dispuesta por la magistrada, a favor de Abad, quien fue cesada de forma ilegal de su cargo con un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo, según el fallo de la autoridad.

La mañana de este miércoles 12 de febrero, el abogado de la jueza, Darwin Andrade, y quien es afín al correísmo, publicó un video en sus redes sociales con el que denunció que “por disposición de la ministra Ivonne Núñez” se cerró el edificio para fumigar.

“Al parecer esta medida se habría tomado con la intencionalidad de evitar que se realice la diligencia dispuesta por la jueza Nubia Vera, para verificar el cumplimiento de la sentencia que restituye a la vicepresidenta Verónica Abad y la que dispone que se coloque una placa de disculpas públicas en la entrada”. En su mensaje aprovechó para mandar un mensaje político. “Qué lastima como juegan contigo, Ecuador. ¡Noboa nunca más!”.

Ministra denuncia a la jueza ante el Consejo de la Judicatura

Núñez explicó a EXPRESO que la placa está colocada “en el ingreso del Ministerio de Trabajo desde hace tiempo”. En redes sociales trascendió que dicha placa fue hecha en vidrio, con letras blancas que se confunden en el fondo blanco de la pared, por lo que es casi imperceptible.

URGENTE: En el Ministerio de Trabajo, fue colocado la placa de disculpa pública a la @veroniabad, no se alcanza a ver ni leer el texto dispuesta por la Jueza Nubia Vera.

La jueza manifestó que la #ministra Ivonne Nuñez ha incumplido con lo dispuesto. pic.twitter.com/LVZCI2yM1O — ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) February 12, 2025

RELACIONADAS Se admite a trámite apelación de Abad en su denuncia contra Noboa

Agregó que la autoridad que hace el seguimiento de la sentencia es la Defensoría del Pueblo “que ya emitió el informe de cumplimiento. El resto es parte de un espectáculo mediático iniciado por la jueza del caso, quien ha sido denunciada por infringir disposiciones legales que está obligada a cumplir. En el Ministerio de Trabajo hacemos fumigaciones de las instalaciones periódicamente y esta estaba programada, previo informes técnicos desde hace tiempo”.

Jueza Vera verifica si se permite el ingreso a Verónica Abad a la Vicepresidencia Leer más

La denuncia que colocó Núñez contra la jueza Vera es ante el Consejo de la Judicatura. En su escrito pide que sea suspendida del cargo mientras se investiga una “falta gravísima” que, según la Ministra, es por la forma de conducir la demanda de Abad y dar juicios previos. “En una evidente animadversión en contra del presidente de la República del Ecuador (Daniel Noboa), irrespetando en todas sus formas las garantías básicas del debido proceso, tanto de las partes procesales como del presidente de la República, privándolo de su derecho a la defensa, y expandiéndolo a sanciones y medidas coercitivas, a través de actuaciones que han contravenido de manera flagrante el ordenamiento jurídico, por lo tanto, arbitrarias e ilegítimas, por lo tanto carentes de motivación”.

Jueza dice que la Ministra no acató

La jueza Nubia Vera acudió este 12 de febrero al Ministerio de Trabajo. Allí constató que la placa sí existe, pero es casi invisible. Además, encontró que las medidas no son las que ordenó y el mensaje es otro. “Definitivamente no se ha dado cumplimiento lo dispuesto por esta juzgadora (...) Lo único que debía ir en la placa no eran las disculpas públicas, sino la garantía para todo servidor y ciudadano: Aquí se respeta la Constitución, tratados internacionales, a los servidores públicos y trabajadores en general”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!