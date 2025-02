Disculpas en Youtube, los $ 17.000 y un ingreso fallido: así fue la jornada de Abad

En su segundo intento, la vicepresidenta de la República Verónica Abad no logró ingresar a la Vicepresidencia. Aún acompañada de la jueza Nubia Vera, quien emitió nuevas medidas como seguimiento a la acción de protección que concedió, las puertas y el cerco en las afueras de la entidad se mantuvieron cerradas.

La tarde de este 7 de febrero de 2025, Vera acudió al edificio de la Vicepresidencia para constatar si Abad podía o no ingresar a su despacho. La medida se adoptó hoy en la audiencia de seguimiento del cumplimiento de las medidas de reparación que dictó en la acción de protección. El tema está relacionado con la suspensión de 150 días que el Ministerio del Trabajo le impuso a Verónica Abad.

Esa acción fue la que devolvió sus funciones a Abad el pasado 23 de diciembre. Sin embargo, ese mismo día el presidente Daniel Noboa emitió otro decreto, el 490, para que la vicepresidenta se traslade a Turquía como consejera en temas comerciales.

Como reparación, la jueza determinó que Abad retome sus funciones completas. Pero, para la defensa de la vicepresidenta, eso no se cumplió. Su abogado Damián Armijos, recordó en la audiencia que el pasado 23 de diciembre encontraron la Vicepresidencia con vallas metálicas y personal de las Fuerzas Armadas.

Esto, además de la designación de Cynthia Gellibert, fueron parte de los argumentos para intentar demostrar que Abad no ha podido asumir sus funciones por completo. Entonces hubo un pedido de Armijos. Planteó que se acuda a la Vicepresidencia para constatar si su defendida podía o no ingresar. Propuso una hora: las 15:00 de este 7 de febrero. Pero la jueza se le adelantó. Dijo que una vez se termine la audiencia se trasladarán al lugar.

Así fue la llegada de Abad y Vera

Llegaron en vehículos distintos. Primero Abad cerca de la 13:40. Minutos después la jueza quien inició su caminata para ingresar a la calle Benalcázar desde la calle Mejía, dos cuadras antes de las Vicepresidencia.

La seguridad de Abad abrió paso en medio de los periodistas que intentaban conseguir unas declaraciones de ambas. Vera insistía una y otra vez que ya se había pronunciado en su sentencia. Pero algo más dijo ante la insistencia: el incumplimiento de su decisión estaba sujeto a prevenciones legales. ¿Qué es eso? Pues que los encargados de acatar la sentencia podrían enfrentar consecuencias legales.

Eso cobró relevancia porque en su decisión nombró al presidente Daniel Noboa. Dijo que él era el encargado de disponer que se permita el ingreso de Abad a la Vicepresidencia.

Finalmente, nadie atendió el llamado en el edificio cuyo ingreso está ubicado atrás del Palacio de Carondelet. Entonces, pidió que venga la Policía y se levantó un parte. Su destino será formar parte del expediente aunque aún nada está dicho. En la lectura de su decisión otorgó 48 horas para el ingreso de Abad.

Las nuevas medidas de reparación

Todas y cada una de las medidas establecidas en la acción de protección del pasado 23 de diciembre fueron cuestionadas por la defensa de Abad. Y, para cada una ellas, la jueza dictaminó nuevas directrices:

Una placa visible y permanente en el Ministerio del Trabajo.

Disculpas públicas redactadas por la misma Abad y su defensa.

Confirmación del Ministerio de Economía sobre el pago de los sueldos de la vicepresidenta.

Reintegro de Abad con todas sus funciones.

Pero, un tema que llamó la atención fue que esta vez las disculpas públicas tendrán que transmitirse también por Youtube. En la audiencia se cuestionó el que la ministra del Trabajo Ivonne Núñez haya dicho en una entrevista que eran inejecutabale. Ella argumentó que el mensaje a la nación es una facultad del presidente y se hace en la Asamblea. Pero, Vera señaló que lo solicitado fue una disculpa en cadena nacional. Entonces dijo que ahora debe hacerse en televisión, radio, prensa escrita y también Youtube. ¿Por qué? Porque debe tener la misma trascendencia que tuvo la sanción del Ministerio del Trabajo: internacional.

Los $17.000 depositados a Abad

Una noticia marcó el inicio de la audiencia. Antes de ingresar, Verónica Abad reveló que le fueron depositados $17.000 en su cuenta por el Ministerio de Economía. Argumentó que no sabía a qué respondía el depósito porque Finanzas no le había dado ninguna pista.

Lo mismo repitió en la audiencia cuando se abordó el pago de su salario. Intuyó que el depósito tendría que ver con el viaje a Turquía. Pero criticó el que se lo haya hecho sin un proceso administrativo claro.

Finalmente, tras la negativa de ingreso, Abad envió un mensaje: “Muchos ecuatorianos me preguntan: ¿Por qué no hago nada? Es que no me dejan hacer nada”, mencionó. Se marchó con la promesa de que llegará hasta las últimas consecuencias.

