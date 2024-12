Disculpas públicas a Verónica Abad: esto dice el comunicado

El Ministerio del Trabajo emitió un comunicado oficial este 26 de diciembre de 2024, extendiendo disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad. Estas disculpas fueron ordenadas por la jueza Nubia Vera Cedeño, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, tras aceptar la acción de protección presentada por Abad en contra de la sanción de 150 días impuesta por dicha cartera de Estado.

En el documento, el Ministerio reconoce la decisión judicial que determinó que Abad debía ser considerada funcionaria pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y no bajo la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Este reconocimiento invalidó la sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo, ya que, según el fallo, se vulneraron derechos fundamentales de Abad al aplicarle un régimen sancionatorio que no correspondía.

Además, la disculpa incluye un compromiso del Ministerio para acatar las disposiciones legales y la decisión de la jueza Vera, quien ratificó que el Ministerio debía continuar con el sustento del sumario administrativo relacionado al caso. Este fallo se fundamentó en el artículo 229 de la Constitución de la República.

¿Qué dice el comunicado con las disculpas públicas?

Ministerio de Trabajo:

Por decisión oral de la abogada Nubia Yineth Vera Cedeño, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, en la acción de protección No. 17203-2024-05426 se extienden disculpas públicas a la accionante María Verónica Abad Rojas, al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público -LOSEP- como lo determinó la acción de protección No. 17282-2024-01862, dictada por la juez de la Unidad Judicial Penal, con competencia de infracciones flagrantes, Mariscal Sucre, distrito Metropolitano de Quito, que ratificó la competencia del Ministerio del Trabajo, de conformidad al art. 229 de la Constitución de la República y ordenó continuar con la sustanciación del sumario administrativo No. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SAPE-2024-001(0868).

Contexto de la decisión judicial

Estas disculpas públicas son parte de las medidas ordenadas por la jueza Vera tras aceptar la acción de protección presentada por Verónica Abad. El fallo dejó sin efecto la sanción administrativa que la suspendía por 150 días de sus funciones como vicepresidenta, permitiéndole retomar su cargo. Además, el Ministerio fue instruido a restituir los haberes económicos que Abad dejó de percibir durante su suspensión.

La sanción, emitida inicialmente por el Ministerio del Trabajo, se fundamentaba en un supuesto abandono injustificado de funciones. Sin embargo, la jueza determinó que Abad, al ser una autoridad electa por votación popular, no podía ser sometida al régimen sancionatorio de la LOSEP.

