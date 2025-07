Consejo de la Judicatura perdió $ 16,9 millones por ineficiencia

La mala administración del Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, le pasa una millonaria factura al sistema de justicia: $ 16,9 millones.

Esa es la cantidad que el organismo dejó sin ejecutar en 2024, en plena crisis institucional y mientras evalúa declarar una emergencia judicial, según datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera.

(Le puede interesar: Jueza expuesta por el ministro del Interior responde: Quiere respaldo de Judicatura)

Ese año, el Ministerio de Economía y Finanzas otorgó $17,9 millones adicionales al presupuesto general. De ese monto, no ejecutó al terminar el año. $11,5 millones. Otros $5,5 millones fueron retirados antes de cerrar el ejercicio, precisamente porque no se utilizaron.

En el rubro de obra pública, por ejemplo, la Judicatura presentó dos proyectos al Ministerio: la repotenciación de la Unidad Judicial Multicompetente de Tabacundo y la implementación de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia, en el edificio del ex Banco Rumiñahui, en Machala. Ambos sumaban $851.135. Pese a contar con los recursos asignados, los proyectos no registraron ningún avance al cierre del año.

Para obra pública, el Ministerio había asignado $1,8 millones en 2024, pero al no haberse ejecutado, retiró $1,7 millones.

Un proyecto emblemático que no está operativo

Tres de cinco ternas para la Judicatura están completas: ¿Qué hace falta? Leer más

En bienes y servicios para inversión, uno de los casos más cuestionados por su ineficiencia es el de la Plataforma Electrónica Segura Notarial (Pesnot), con un presupuesto total de $ 14 millones. El 7 de abril de 2022, el Consejo de la Judicatura, entonces presidida por Fausto Murillo, lo declaró proyecto emblemático. Tres años después, el sistema no está operativo. No se ha entregado el producto, aunque ya se han pagado más de $2 millones en sueldos.

RELACIONADAS La falta de cuórum frena la suspensión del juez David Jacho

En el rubro de bienes y servicios de consumo, la Judicatura comenzó 2024 con una asignación de $18,8 millones. Durante el año, el Ministerio añadió otros $10,3 millones. El total disponible fue de $29,1 millones, pero la entidad dejó sin ejecutar $5,5 millones. ¿La consecuencia? Para este 2025, la asignación bajó a $25 millones, un golpe a las finanzas en crisis.

Los recursos de esta categoría financian gastos como limpieza, arriendos, seguros, seguridad privada, impuestos y materiales de oficina. Es decir, en 2024, la Judicatura no utilizó $5,5 millones, a pesar de que los gremios de abogados han denunciado la falta de insumos básicos, como papel, y que algunos jueces piden a los usuarios llevar sus propias resmas.

La intención de declarar en emergencia la Función Judicial

En una entrevista con Radio Sucesos, Mario Godoy afirmó que desde su llegada a la Judicatura ha hablado de declarar en emergencia la Función Judicial. Sin embargo, reconoció que recién el 11 de julio pasado tuvo su primera “reunión exploratoria de necesidades” con la Fiscalía y la Defensoría Pública. Tras un año en el puesto, recién su equipo recibe los requerimientos de las otras entidades.

Renovación de la Judicatura: Carlos Falconí renuncia a la terna enviada por Noboa Leer más

“El 50,6 % de la infraestructura judicial está en estado crítico. De las 245 unidades, solo 117 son propias; 97 están arrendadas y 31 operan en comodato. He sido el único presidente que ha dicho: ‘miren cómo está la Función Judicial’. No he venido a decir que todo se soluciona con un solo toque. Esto es un abandono de años”, aseguró.

Incluso en el rubro de egresos de personal, el más abultado, pues cubre los salarios de más de 10.000 funcionarios, la Judicatura dejó sin ejecutar $2,6 millones. Hubo recursos para contratar más personal de apoyo, pero no se lo hizo.

“El levantamiento de información técnica con las instituciones que he mencionado es parte de los insumos que establece la norma para solicitar recursos. El Ministerio de Finanzas será el que determine las prioridades y asigne los fondos”, agregó.

Godoy tiene razón en un aspecto: el Ministerio solo puede asignar recursos en función de los proyectos presentados y aprobados. Sin embargo, el hecho de que la Judicatura no haya ejecutado $1,7 millones del rubro de obra pública en 2024 hizo que, para este 2025, la asignación sea de cero dólares. Si no se ha repotenciado ni una dependencia, no es por falta de dinero. En 2024 hubo recursos, pero no se utilizaron.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.