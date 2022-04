Entrar a la televisión puede cambiar vidas en solo segundos. Y el bailarín Luan Montoya (26) supo aprovechar todo lo que le dio su sueño de infancia. Tenía 21 años cuando debutó en BLN, el programa de competencias físicas que transmitía el extinto Canal UNO.

Sin embargo, su vena artística ya palpitaba desde el colegio, cuando comenzó en el breakdance e hizo suyo el arte urbano. Comenzó a bailar en los semáforos con dos objetivos, ganar algo de dinero y demostrar de lo que estaba hecho, y así le llegue una oportunidad.

Cuando Combate salió en televisión, supo que quería ser parte de un show en el que también pudiera exponer sus talentos. “Siempre he estado en el mundo del baile, pero he sido empírico. Bailaba en los semáforos y de a poco conocí a personas que me prepararon, como Ritchard Viruez. Fui parte de su compañía y me ayudó a pasar un casting. Así pasé todos los filtros para BLN. El baile jamás lo dejé, gané incluso competencias internacionales”, recuerda el bogotano radicado en Ecuador desde los 8 años.

De madre ecuatoriana y padre ecuatoriano, creció en el suburbio de Guayaquil con carencias económicas, pero con un gran apoyo emocional y mucho cariño de sus familiares. “Ellos siempre me han mostrado que tengo que creer en mí como lo hacen ellos”.

Hoy Luan se encuentra viviendo en Medellín, actual capital del reguetón. Allí ha encontrado un equipo que lo ayuda a impulsar su música (ya tiene dos sencillos). En la capital paisa hay espacio para el arte urbano y una industria más sólida.

Todo lo que le está pasando es el contrapunto a una adolescencia en la que trabajó desde muy joven y fue maestro zapatero. “Mi mamá siempre ha dejado que vaya por mis sueños. Su apoyo siempre ha sido moral y se lo agradezco mucho”, señala.

Pero su paso a artista urbano tiene también su dificultad, porque no es fácil quitarse el encasillamiento como talento de TV. “No me he quitado la etiqueta de chico reality. He trabajado duro por hacerlo, pero es algo de lo que para nada me avergüenzo. Esto fue lo que me dio a notar pero ya quiero que el público me vea como un artista”.

Se encuentra en Ecuador por un par de semanas para finalizar su trámite para la doble nacionalidad y tener a Ecuador como la patria que lo impulsó a ser artista. Ven báilame es el tema que promociona y uno de los varios que sacará este año para que el público de Ecuador y Colombia no le pierda la pista.

“En Ecuador le dicen no al talento nacional”

La fama es efímera y al salir de la televisión la gente olvida fácil a los talentos. BLN finalizó hace dos años y Luan es consciente que este apoyo cambia. “Fue difícil enfrentarme a este miedo de qué pasaría cuando se acabe el programa. Sí hay el miedo de que la gente te olvide, pero la gente siempre te brinda un apoyo. Sin embargo, cuando me lancé como cantante, los medios me dieron muy duro y el público lo tomó como verdad. Me hicieron pedazos porque decían que no cantaba. Pero aprendí a hacer que mis redes se mantengan activas”.

Luan sabe que es difícil, que los fans van y vienen y, actualmente, en sus redes están los que aprueban esta faceta musical. “Es el público que necesito”.

El también bailarín se muestra muy sincero con su proceso y deja claro que prefirió ir a su país, Colombia, para empezar el proceso que lo convierta en un artista reconocido. “Todo mi equipo es de Medellín, incluso se me está yendo lo guayaco y hablo como paisa. Todo lo estoy trabajando (composición, gerencia) desde allá, pero la producción la hizo Brayan, el gerente de Secret Music desde Guayaquil”. Luan concluye que le molesta un poco que al talento ecuatoriano nunca se lo apoya por completo y que haya que salir para que lo vean como algo que admirar.

Ser sensual y provocador es parte de su propuesta

Luis Antonio Montoya, su nombre de pila, acepta que ha vivido diferentes procesos para ser la persona que es hoy y no se arrepiente de ninguno. Hace dos meses explotó la noticia de la filtración de un video erótico suyo, algo que explicó que era mientras era modelo webcam (personas que dan contenido sexual por videollamada). “Todos los artistas que son supertop tienen algún tema similar y yo no lo veo como algo malo. Estar en este mundo, debo admitir que fue algo que me ayudó mucho económicamente. El reality me permitió darme a conocer, pero no me estabilizó para ayudar a mi familia. Todo lo que me estoy cotizando es gracias a eso. Desde el momento en que me metí a ser modelo webcam supe que se podía filtrar y ocurrió.

Yo trabajé en una compañía por cinco meses y luego fui independiente por año”, explica.

Ahora, Luan va a continuar mostrando su lado más sensual en su página de OnlyFans, la cual la estrenó a principios de abril.