Cuatro nuevas canciones nacionales llegan para actualizar la playlist de los lectores de Expresiones. Conozca aquí más detalles de estos sencillos.

No rías sin mÍ (Shalom Mendieta)

En su nuevo sencillo, Shalom Mendieta se dejó llevar por la experimentación. No rías de mí es un fusión de son cubano, chachachá, danzón, bossa nova y rock latino.

La nueva canción forma parte de su EP que verá la luz en los próximos meses. Esta es una canción de desamor, con la que intenta dejar ir una mala relación. Es la antítesis de su anterior sencillo, Cuéntame.

Piedra mar (Tom Vallejo)

Tom Vallejo es un aficionado al surf y, en sus largos días de práctica, también se enamoró de la arena y el mar. Por eso su nueva canción, Piedra mar, está basada en esta fascinación por caminar por la orilla, buscando piedritas, recogiéndolas y admirándolas.

La composición y el diseño sonoro de este tema busca evocar la sensación del mar, su movimiento y su profundidad. Fue compuesta y producida por el solista ecuatoriano junto a Raúl Molina, baterista y productor guayaquileño que ha participado junto a grandes de la música como Paola Navarrete, Guanaco, Mauro Samaniego, entre otros.

Tom tiene planificado publicar un nuevo álbum a mediados de año.

I like it, I like it (Chloé Silva)

A inicios de abril, Chloé Silva anunció este nuevo sencillo en conjunto al productor José Rosero.

La artista explicó que fue él quien le envió el instrumental y ese mismo día ella escribió la letra.

“Esta canción destapó el bloqueo creativo que he tenido y con ella hemos hecho muchísimas canciones más. Estoy feliz de poder compartir este pedacito del proyecto que estamos haciendo, porque es solo el comienzo”, le comenta a sus seguidores de Instagram.

Esta canción es la primera que saca bajo el sello Poli Music. Está disponible en todas las plataformas.

Ow, ow, ow, ow (José Pita)

El sueño de la infancia de José Pita se plasmó en su más reciente videoclip. Ow, ow, ow, ow es un afrobeat grabado en Hawái. Cuando era niño, él quería conocer estas paradisiacas islas y hacer música con su ukelele. Inspirado en esa idea nació esta canción y tuvo la oportunidad de filmarlo desde ahí. La dirección estuvo a cargo del estadounidense Jhon Lendvend. La canción fue producida desde dos ciudades, Ibarra y Medellín, bajo Damte Studios y Dr. Davinchi, respectivamente. Dos productores que vienen trabajando junto al artista en su música en los últimos cuatro años.