La guayaquileña Andreína Bravo (24) está viviendo su sueño de estrella pop. La noche del miércoles 20 de abril presentó su segundo sencillo llamado 'Medicina' con bombos y platillos.

En un traje de ceñido verde fosforescente, que recordaba un poco a una Britney Spears en su vídeo Toxic, la participante del programa concurso 'Soy El Mejor' atendió a la prensa de Guayaquil.

En el evento desarrollado en el salón Constelaciones del hotel Sheraton, sus padres y amigos del programa 'Soy el Mejor' le hicieron compañía.

El presentador de la noche fue Ronald Farina. El animador dio pie para que a su llegada de un pequeño performance (hizo playback) de su primer single 'Bandolera'.

A continuación, su representante Ronny Rodríguez, mencionó que está feliz de sumarla al equipo de RR Entertainment (equipo que maneja a Tres Dedos y Rocko y Blasty).

"Con su disciplina y trabajo vamos a conseguir lograr pasar toda adversidad. Apoyemos el talento nacional antes que al extranjero. Crean en el producto local", expresó el ejecutivo. También recordó que irán tras un Latin Billboard y que ya tienen conversaciones con las oficinas de TikTok Latinoamérica para hacer colaboraciones.

El vídeo

Sobre el audiovisual, que ya se encuentra en YouTube, explicó que fue su idea. "Habla de un personaje tóxico que se inventa historias. Necesitaba un modelo y cuando conocí a Felipe Carrera nos hicimos rápidamente y cuando le comenté mi idea desinteresadamente me ayudó a hacer el clip".

"Mi proceso ha sido de a poquito. Yo he venido construyendo mi nombre desde hace mucho tiempo, ya más de seis años. Por eso tengo esta fanaticada. La gente se ha conectado con una persona que no tiene miedo de mostrarse imperfecta. Mis errores los tomo como algo que me ayudan a aprender", resaltó.

Andreína también resaltó el apoyo que ha recibido de su grupo de fans, a los cuales no les ha puesto nombre y aunque algunos se denominan como #TeamAndreína, ella prefiere que no se encasillen y agradece a todos el apoyo.

También le confirmó a EXPRESIONES que estará en el mes de junio en República Dominicana para presentar una categoría en los Premios Heat. En este concursos también está compitiendo en la categoría de Artista Revelación.

En los Premios Disco Rojo de Radio Punto Rojo también figura como Mejor Artista Femenina.

La 'Bandolera' ahora espera millones de reproducciones en el clip de Medicina, dirigido por Chino Castillo.