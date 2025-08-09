Accidente de bus en Bolívar deja 5 personas fallecidas al inicio del feriado

Un bus de la cooperativa San Juan se estrelló contra un automóvil en el sector de Alungoto, en Balsapamba

Restos del bus de la cooperativa San Juan tras el fatal accidente en el sector Alungoto, en la vía a Balsapamba, en la provincia de Bolívar.

La madrugada de este sábado 9 de agosto, San Miguel de Bolívar despertó con la noticia de una tragedia. Un bus de la cooperativa San Juan, que cubría la ruta por la vía San Miguel – Balsapamba, perdió el control y se estrelló contra un automóvil rojo en el sector Alungoto. El saldo preliminar es devastador: cinco personas muertas y más de 20 heridas.

El accidente ocurrió en un tramo donde la calzada estaba cediendo por las fuertes lluvias de los últimos días. En el lugar, apenas una cinta amarilla advertía del peligro, una señal mínima para un riesgo que los moradores venían denunciando.

“Era una trampa mortal, cualquiera podía caer ahí”, dijo un testigo que colaboró en el rescate.

Según las primeras hipótesis de los agentes de tránsito, el bus habría sufrido una falla en los frenos mientras descendía por una pendiente.

Accidente en Bolívar: Los heridos fueron trasladados a casas asistenciales cercanas

El mal estado de la vía y la falta de señalización efectiva habrían sido determinantes para que el conductor no lograra evitar el impacto contra el vehículo liviano, según los habitantes del sector.

Bomberos, policías y ambulancias llegaron minutos después de reportarse la tragedia, para atender a las víctimas y trasladarlas a hospitales cercanos. La vía quedó cerrada y el tránsito fue desviado mientras continúan las labores de rescate e investigación.

Algunos familiares de las víctimas acudieron al sitio, con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, otros con la angustia de recibir la peor noticia. La tragedia deja dolor y reclamos por el abandono vial en una de las rutas más transitadas de la provincia y que conecta la Sierra con la Costa.

