Pandora y Flans confirman concierto en Guayaquil

Para quienes crecieron con las canciones de Pandora y Flans hay buenas noticias, pues las artistas mexicanas ofrecerán un concierto el próximo 18 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Sumándose así a la larga lista de exponentes, de diversos géneros, que se presentarán a lo largo de este 2022 en la Perla del Pacífico.

Isabel y Maite Lascurain, junto a Fernanda Meade, del grupo Pandora; y Mimí e Ilse, de Flans, confirmaron su venida al Puerto Principal. Top Shows es la empresa que traerá a esta figuras emblemáticas del pop y la balada en la década del 80.

Lo curioso es que ambas agrupaciones interpretarán las canciones que las hicieron famosas al unísono, entre ellas Cómo te va mi amor, Solo él y yo, No puedo dejar de pensar en ti, Bazar, Las mil y una noches, Me he enamorado de un fan y No controles.

La gran ausente en el show será Ivonne Guevara quien se separó de Mimí e Ilse, tras 35 años de carrera, por razones de índole personal.