Masacre en Santa Lucía deja seis muertos; entre las víctimas, el hermano del alcalde

Seis personas murieron en una balacera en Santa Lucía, Guayas. Entre las víctimas está el hermano del alcalde

Escena del crimen en Santa Lucía, donde seis personas fueron asesinadas la madrugada del domingo.

Una balacera registrada a la 01:00 de este domingo 10 de agosto, en los exteriores de una discoteca ubicada en el norte del cantón Santa Lucía, dejó seis fallecidos.

Hermano del alcalde entre las víctimas de la masacre

En esta masacre se confirmó el fallecimiento de Jorge Luis Urquizo Ferruzola, hermano del actual alcalde de este cantón del Guayas.

Según las primeras investigaciones de la Policía, varios sujetos a bordo de dos vehículos llegaron al centro de diversión y descargaron una ráfaga de disparos contra una multitud que se encontraba en los exteriores de la discoteca, provocando la muerte instantánea de las víctimas.

Policía levanta indicios y traslada cuerpos a Daule

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desaparecidos (Dinased) de Salitre y de Criminalística continúan levantando indicios en la escena del crimen.

Otro grupo de uniformados trasladó los cadáveres a la morgue de Daule para las respectivas autopsias de ley.

Varios locales comerciales de esta localidad permanecieron cerrados durante la mañana, por temor a nuevos hechos violentos.

Una vocera del Comando de Policía de Daule informó que, en las próximas horas, el jefe de este distrito dará detalles de la masacre, que mantiene alarmado al cantón de la Virgen de los Ojos.

