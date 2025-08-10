Masacre en Santa Lucía deja seis muertos; entre las víctimas, el hermano del alcalde
Seis personas murieron en una balacera en Santa Lucía, Guayas. Entre las víctimas está el hermano del alcalde
Una balacera registrada a la 01:00 de este domingo 10 de agosto, en los exteriores de una discoteca ubicada en el norte del cantón Santa Lucía, dejó seis fallecidos.
Hermano del alcalde entre las víctimas de la masacre
En esta masacre se confirmó el fallecimiento de Jorge Luis Urquizo Ferruzola, hermano del actual alcalde de este cantón del Guayas.
Según las primeras investigaciones de la Policía, varios sujetos a bordo de dos vehículos llegaron al centro de diversión y descargaron una ráfaga de disparos contra una multitud que se encontraba en los exteriores de la discoteca, provocando la muerte instantánea de las víctimas.
Víctimas del accidente de bus en Bolívar viajaban a convención evangélicaLeer más
Te invitamos a leer | Accidente de bus en Bolívar deja 5 personas fallecidas al inicio del feriado
Policía levanta indicios y traslada cuerpos a Daule
Agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desaparecidos (Dinased) de Salitre y de Criminalística continúan levantando indicios en la escena del crimen.
Otro grupo de uniformados trasladó los cadáveres a la morgue de Daule para las respectivas autopsias de ley.
Varios locales comerciales de esta localidad permanecieron cerrados durante la mañana, por temor a nuevos hechos violentos.
Una vocera del Comando de Policía de Daule informó que, en las próximas horas, el jefe de este distrito dará detalles de la masacre, que mantiene alarmado al cantón de la Virgen de los Ojos.
¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!