Al igual que su hermano Danilo, famoso actor de Televisa, Felipe Carrera se ha abierto un camino como actor. Tras haber empezado con pie derecho en México, regresó a Ecuador tras ser contratado como uno de los talentos de la nueva temporada de Soy el mejor.

EXPRESIONES conversó con el artista, quien ahora luce una melena mucho más corta.

¿Cómo vive la popularidad en Ecuador a raíz de su participación en el programa concurso de TC?

En el tema de la popularidad, yo nunca me he sentido una estrella o alguien famoso. Siempre he visto mi profesión como un trabajo. Es mi forma de mantenerme conectado a la tierra. No me siento ni más ni menos.

¿Y qué opina de estar dentro de Soy el mejor?

Lo único que se me ha complicado mucho es el tema de los horarios. No tengo tiempo para ir a entrenar, la vida social casi no existe porque me toca ensayar los sábados y hasta el domingo.

Jaime Nebot: "A veces hay que hacer la guerra para lograr la paz" Leer más

¿Qué diferencias encuentra entre México y Ecuador al momento de trabajar?

Es diferente. El cronograma de trabajo en México se sigue al pie de la letra y hay que cumplirlo. El tiempo cuesta, pero me adapto bien a cómo se lo lleva en Ecuador.

“No dejar las huellas que quiero dejar y perder la gente que amo son mis mayores temores”.

¿Muchos se preguntarán por qué no se quedó en México, teniendo en cuenta la industria televisiva y de entretenimiento en ese país?

Fue más por un asunto de pandemia. En México vivía solo y tenía que pagar la renta y pagar los servicios básicos. El 2020 fue un año en que prácticamente no hubo trabajo. Me tocó vivir de mis ahorros y de lo que había hecho como modelo, además estudiaba. Cuando llegaron las oportunidades de Fuego ardiente y Como dice el dicho, lo hice pero ya mi regreso a Ecuador estaba programado y justo sale la propuesta de Soy el mejor.

¿Y aceptó gustoso?

Quería trabajar en Ecuador, pero al principio pensaba en todo lo que implica un reality, incluyendo los chismes. Pero cuando me reuní con el productor Christian Rodríguez, tuve un enfoque distinto y acepté sumar esta experiencia. Llegué con dos pies izquierdos, ahora tengo uno que se lleva bien con el derecho (risas). Solo me falta saber cantar.

Felipe no descarta actuar en alguna producción ecuatoriana. Gerardo Menoscal

¿Su hermano Danilo es su consejero?

Cuando hablo con él no tocamos el tema del trabajo. Él tiene su carrera y yo la mía, son niveles diferentes. De pronto cuando tengo una inquietud es respecto a los textos. Él siempre le ha dado importancia a aprender los diálogos y al tema de la puntualidad y la responsabilidad. Pero imagínate, grabamos todo el día para conversar de eso. En México tenemos el mismo mánager.

¿Y si lo convocan para ser parte del elenco de una producción dramática en Ecuador, aceptaría?

Sophy Castañeda: "Me han confundido con Sandra Bullock" Leer más

Por supuesto, yo siempre estoy abierto a las propuestas. Me preparé en actuación y conducción. No me cierro a nada y soy de los que se lanza, muy aventurero.

Veo mucha flexibilidad dentro de Soy el mejor respecto a los concursantes y, por otro lado, asumo que estudia y observa ofertas u oportunidades como actor...

Las ha habido, pero en este momento estoy en TC y yo me guío por lo concreto, por lo que tengo. Y llegaron cuando yo ya había firmado con el canal y para mí la palabra y el compromiso son importantes. Valoro ahora tener exposición y haber ganado un público en Ecuador y que me conozcan.

Felipe ha trabajado junto a actores de la talla de Kuno Becker y Fernando Ciangherotti. Gerardo Menoscal

Y de los actores mexicanos que ha conocido, ¿con quién ha tenido esa conexión especial?

Con muchos, pero Enrique Montaño (Pasión y poder, Vencer el miedo, Quererlo todo), es como mi hermano. Él ha actuado junto a Danilo, no conmigo, pero cuando me ha visto en escena, siempre me motiva a mejorar o añadirle cosas a mi personaje. Me ha ayudado mucho a crecer.

¿Se ha visualizado actuando junto a Lucero o Silvia Navarro?

Julián Gil exige una indemnización por incumplimiento de contrato Leer más

No me dejo deslumbrar, he conocido de cerca a gente como Fernando Colunga o Sebastián Rulli y son importantes en una producción, pero a mí como persona no es algo que me mate, quién más que mi hermano Danilo, el duro de los duros (sonríe), imagínate que me toque trabajar con él.

¿Es cierto que está de novio en Guayaquil?

Para nada. Me han tratado de vincular, pero no. Me llevo muy bien con Andreína (Bravo), tiene un gran corazón y la admiro como persona. Somos buenos amigos dentro y fuera del canal. Y me llevo igual con el resto de compañeras.

¿Me ha dicho que casi no tiene tiempo libre, pero en qué lo ocupa el poco que tiene?

Trato de ejercitarme, también salgo con amigos, pero es imposible trasnocharse. Además está el tema de la seguridad y mi mamá se preocupa, después de cinco años de vivir fuera y solo, ahora estoy con ella y está pendiente de las noticias.

PIN PONG

Rolling Stone demanda a una comerciante chilena Leer más

Hincha de: Barcelona.

Color: Azul.

Sabores: Salados.

Actores: Brad Pitt, Chris Hemsworth, Danilo y Felipe Carrera.

Actrices: Emma Watson, Megan Fox, Jennifer Aniston y Halle Berry.

Manías: Comerse las uñas.

Temores: “No dejar las huellas que quiero dejar y perder la gente que amo”.

Defectos: La terquedad, la necedad y el orgullo.

Cualidades: Solidaridad, transparencia y honestidad.