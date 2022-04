El talento de la revista matinal de Ecuavisa, En contacto, evita exponer su vida privada en las redes sociales, pero gustosa aceptó compartir su manifiesto con EXPRESIONES para la sección Tengo que decirlo.

1 “Hace 12 años que cambié el marketing de un producto por el de imagen personal. Me cansé de dar vida a objetos inanimados”.

2 “He cumplido mis sueños, pero no ha sido fácil. Ha costado hacer marketing personal en Ecuador. En otros países funciona de maravilla. Pero estoy feliz por el resultado”.

3 “Lo mío es el marketing de imagen. Yo te construyo desde adentro. Alguien puede buscarme por un vestuario, pero eso sería disfrazar. Tengo que alinear tu personalidad, metas y anhelos con la forma en la que luces y potencializarte”.

4 “Tengo el orgullo de decir que he trabajado de cerca con Cuty Ycaza, poniendo mayor énfasis en su perfil profesional. Otra grata experiencia fue la que tuve con Andrea Rendón”.

5 “Llamé la atención de la revista En contacto luego de que la reportera Verito Camacho me vio arreglando el clóset de su prima y luego me comentó que algunas personas de Ecuavisa me seguían y pensaban que era argentina. Me lanzaron sin haber estado antes en la televisión y me sentí como pez en al agua”.

6 “Todo en la vida es un negocio y una decisión, pero cuando le pones demasiado corazón, pierdes la perspectiva. Hay que tener en claro cuál es la meta y tu perfil profesional”.

Sophy Castañeda sostiene que en Ecuador todavía no hay un verdadero referente de estilo y concepto en el mundo de la moda. Cortesía Wolf Studios

7 “No hay que permitir que el encandilado de las luces te robe el norte y te haga perder tus metas reales”.

8 “Estando en el reality de En contacto que buscaba a la nueva presentadora, me di cuenta en el proceso de que eso no era lo mío y si aceptaba concursar perdería mi originalidad y mis bases. No hay cosa que me frustre más que perderme en el camino y desviarme”.

9 “Con gusto participaría en un reality que tenga que ver con moda y vestuario, porque va en mi línea”.

10 “Una de las misiones que tenemos en la vida es ser felices con lo que queramos, no con lo que otros desean que hagamos. Solo así descubrimos quiénes somos”.

11 “Rescato estar de nuevo en Ecuavisa por el afecto y el valor que le dan a lo que hago. Es una relación de ganar por ambas partes”.

12 “Cada uno escoge en el mundo del entretenimiento la fórmula que le funcione. Hay negocios en los que la exposición es lo que vende, pero no es para todos, depende de lo que hagas. La cuestión es que te mantengas y la gente te compre o te consuma, porque eres una marca, así no estés en la televisión”.

13 “Para venderse bien debes saber quién eres, reconocer tus fortalezas y estar consciente de tus debilidades”.

Su frase de bandera es:“El derecho a cambiar es irrenunciable”. Cortesía Wolf Studios

14 “Nunca hay que dejarse llevar por la basura que alguien quiera tirarte. Quienes te critican llevan un dolor que sanar”.

15 “En la televisión nacional, nunca he cerrado las puertas y espero que no lo hagan conmigo. Lo de RTS no se dio, pero todo pasa por algo y en el tiempo correcto”.

16 “Hay quienes me encasillan en temas de vestuario, pero realmente soy alguien que promueve la reinvención y la resiliencia”.

17 “Me preparé para ser maestra de yoga, he aprendido mucho del manejo de la mente. En marzo del 2020 mi madre fue una de las primeras personas que fallecieron por COVID. Nunca entendí cómo alguien se pudo ir de tu vida en pocos días. Duele, pero sufrir es una decisión”.

18 “No soy muy sociable, puedo estar feliz un fin de semana en mi casa en total ‘blackout’. No me gusta mucho salir y nunca he sido amiguera, ni en la época del colegio”.

19 “Hay gente a la que no le caigo bien de entrada, pero confunden la timidez con ser idiota y yo soy tímida. Me cuesta conocer gente”.

20 “Soy leal y siempre te diré las cosas en la cara, hasta el día que deje de quererte”.

21 “Soy drástica, categórica y buenísima para poner punto final a las cosas o a las personas. Nada es a medias tintas conmigo, por eso no tengo pareja”.

22 “Todavía no he encontrado a esa persona con quien pueda conectar, pero sí las he tenido en el pasado. Únicamente no lo publico en las redes sociales, por eso piensan que he estado sola toda la vida. Pero eso a nadie le debe importar. Las cosas hay que vivirlas puertas adentro”.

23 “En el momento que expones tu vida privada, la gente se cree con el derecho de ser tu juez, te pones en una posición vulnerable”.

24 “No me interesan los espacios de farándula, no están en el enfoque de mi vida. No los leo ni veo ni escucho. Como no me meto en sus vidas, deseo que no lo hagan conmigo”.

25 “La gente se viste pensando en su talla, pero no le importa si realmente va con el concepto de su cuerpo y su identidad. Esa es una de las falencias de la televisión ecuatoriana”.