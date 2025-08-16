Eliminatorias 2026: cuándo se conocerá la lista de convocados de Ecuador

El entrenador Sebastián Beccacece se refirió al llamado de juveniles y sparrings en la selección nacional

La selección ecuatoriana de fútbol ya empieza a perfilar la lista definitiva de jugadores que enfrentarán los partidos ante Paraguay y Argentina, correspondientes a la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El director técnico Sebastián Beccacece confirmó que el anuncio oficial se realizará en los próximos días y adelantó parte de la planificación previa.

Antes de la convocatoria, el cuerpo técnico realizará un microciclo con futbolistas juveniles del medio local, descartando esta vez la presencia de sparrings. Esto último, un tema cuestionado por varios protagonistas y que EXPRESO hizo público el 27 de abril pasado, en el que se denunciaba un “negocio” por hacer debutar a juveniles como fue el caso de Darwin Guagua, quien no había jugado ni en Primera División.

🗣️ “No se trata de decidir quién fue mejor, sino de unirnos para lograr algo histórico. La fuerza del pasado nos impulsa hacia lo que viene” – @SebaBecca pic.twitter.com/771uhhmSsY — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 14, 2025

“Ya no habrá invitados, ni sparrings. Haremos un microciclo con juveniles, algunos mayores si nos dan los equipos. Vamos a estar más cerca del partido previo para ahorrar ese viaje (entrenar en Uruguay). Vendremos para afrontar el partido con Argentina, que cierra y que sea con un resultado favorable que deseamos”. sentenció el estratega argentino.

En cuanto a la logística, se pudo conocer que la lista de los convocados será revelada entre el 25 y 29 de agosto, por lo que comenzarán a llegar al país entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, una vez concluyan sus compromisos con sus clubes. El grupo se reunirá oficialmente el lunes para iniciar los entrenamientos y preparar el viaje.

“Los convocados llegarán a partir del día sábado 30 o domingo 31, luego de jugar con sus clubes. El lunes nos juntamos para entrenar y viajar”, añadió en esa misma línea.

Beccacece también se refirió a su vínculo con los jugadores del medio local e internacional, señalando que el criterio de selección se basa en el compromiso con la selección y no en el lugar donde jueguen.

“Tenemos vínculo con todos, hay un grupo de 10 o 12 futbolistas que se vienen acá y han sido citados, como Gonzalo Valle, Moisés Ramírez, Kendry Páez. No tengo nada en contra del medio local, no importa si juegan acá o afuera, lo importante es que quieran jugar para Ecuador. Aunque si apuesto por un jugador del medio local como Darwin Guagua, luego dicen que lo apuro”, aseguró el adiestrador.

