Amy Schumer, acusada de copiar un chiste sobre Leonardo DiCaprio

No tiene la misma trascendencia del incidente entre Will Smith y Chris Rock, pero también ha dado que hablar en la última ceremonia de los Óscar.

De acuerdo al medio chileno Emol, se trata de Amy Schumer, una de las presentadoras del evento, quien es señalada como la responsable de haber robado un chiste sobre el actor de Titanic. "Leonardo DiCaprio está haciendo mucho por el planeta. Lo dejará en mejor estado para sus novias", bromeó la artista. No obstante, seguidores del galán denuncian en redes sociales que se trata de la misma broma que contenía un tuit que se publicó en diciembre pasado y que se hizo viral.

Schumer niega conocer la existencia de ese tuit. "Me gustaría decir que, personalmente, no estoy presente en Twitter. He decidido que sea mi asistente quien lleve mi cuenta, solo para poder seguir viva y no suicidarme... Y también, ese chiste fue escrito por Suli McCullough. Pero les doy las gracias siempre por asegurarse de que no comience a robar", aseveró.

Agregó que "acabo de pasar por un detector de mentiras en Vanity Fair y me preguntaron, gracias a Dios, '¿Has robado alguna vez un chiste?' y mi respuesta fue que no, y salió que 'Eso es cierto'. Así que todo el mundo debería tranquilizarse. Es una locura. Soy lo suficientemente graciosa como para no necesitar robar nada".

Pero no es el único hecho por el que se ha criticado a Amy Schumer tras su participación en los Oscar. La noche de la gala también hizo un cuestionable chiste a Kirsten Dunst, nominada a mejor actriz secundaria, a quien llamó "rellena asientos", antes de sacarla de su silla y enviarla al baño.