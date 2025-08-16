Masters 1000 de Cincinnati: Sinner elimina a Atmane y va por el título

El italiano Jannik Sinner venció al francés Terence Atmane y jugará la final del Masters 1000 de Cincinnati.

El italiano Jannik Sinner, actual # 1 del mundo, se clasificó este sábado 16 de agosto a la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar al francés Terence Atmane, # 136 y revelación del torneo, por 7-6 (4) y 6-2.

Sinner, defensor del título, espera este domingo 17 en la final al ganador de la otra semifinal, que jugarán más tarde el español Carlos Alcaraz (2) y el alemán Alexander Zverev (3).

Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final o al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado.

El tenista francés llevó el primer set al ‘tie-break’ tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate.

Sinner, que este sábado cumplió 24 años, definió la semifinal como un “reto muy duro” por jugar con un rival desconocido.

"Ha vencido a jugadores increíbles en su camino a las semifinales, así que sabía que tenía que tener muchísimo cuidado. Mi mentalidad hoy estaba en un buen punto y siento que manejé muy bien las situaciones en la pista", afirmó Sinner al finalizar el duelo.

Pese a caer eliminado, Atmane dará un salto espectacular en el ranking de la ATP, situándose entre los 100 primeros por primera vez en su carrera.

