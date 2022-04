Don Day es un personaje, es algo que dejó claro el mediático guayaquileño Diego Álvarez (30) cuando iniciamos la conversación para este suplemento. Amante de su familia, los negocios y el mundo del espectáculo, hoy se prepara para un nuevo reto, protagonizar Compañía 593, la nueva telenovela pospandemia de Ecuavisa que gira en torno a un grupo de bomberos.

Diego es alguien muy distinto a Don Day, centrado, a ratos serio y muy claro en lo que quiere, sabe que la vida es ahora y no hay tiempo que perder cuando las oportunidades se presentan.

¿Cuando abre los ojos cada mañana, qué pensamientos vienen a su mente?

¿Literal? Me levanto a trabajar para cumplir mis sueños, para saber que no le puede faltar nada a mi mamá y con mi meta que más quiero alcanzar en este momento, tener mi propio canal de televisión. En el momento que dejas de trabajar, se paran tus sueños. Yo no me detengo y es algo que disfruto.

¿Es cierto que sus amigos trabajan con usted?

Sí, es la gente que ha estado conmigo o he conocido a lo largo de este camino.

Tras El Combo Amarillo, Lo que está pa’ ti y Sharon, además de otras producciones, ahora se dispone a protagonizar la nueva telenovela de Ecuavisa. ¿En qué momento decidió ser actor?

Cuando vi el casting de Ecuavisa que buscaban gente para Escuela de famosos (2011), yo antes de eso vivía el día a día en mi barrio. Llegué, concursé y gané, y de ahí vinieron todas esas producciones que nombras. Ahí descubrí que me encantaba.

Y ahora en una historia de bomberos.

Estoy muy feliz porque siento que cuando te ven que trabajas bien y lo demuestras, llegas a un punto en que pueden confiar en ti. A mí lo que me ha funcionado es tener siempre buenas ideas. He visto compañeros que se quedan encerrados en el pasado y viven de ese éxito que ya pasó.

El artista tiene como objetivo tener su propio canal de televisión. G7 Pro

“Yo no me aprovecho de los demás ni exploto a nadie, me aprovecho y me exploto a mí mismo. Si hablamos de una obra de teatro, yo te la escribo, te la dirijo y te la actúo”.



¿Y cuál es su plan de ejecución cuando tiene una idea?

En la actualidad no es necesario esperar que un canal te llame. Tú mismo puedes producir. Cuando salí de la televisión, tomé mi celular, que tenía muy buena resolución, y empecé a generar contenido. Sigo escuchando eso de que el extranjero te quita trabajo; no, no te quejes, haz algo que genere. Hoy en día están las redes sociales para que vean tu producto y, si les gusta, te lo compran.

¿Pero cree que todos tenemos habilidad para vender?

Se aprende en el camino. Recuerdo que cuando estaba En el poder del amor, aconsejaba a los chicos de cómo vivir y aprovechar ese momento de popularidad, pero no me escucharon porque no lo han vivido, es necesario cometer errores para aprender.

¿Y su mayor error cuál ha sido?

Ignorar que mi sueldo real era de 2.500 dólares y no de 800, o enterarte de que por tu trabajo cobraron 5.000 dólares y te dieron 500.

¿Y cómo controla eso ahora?

Ahora yo soy el filtro y pasa todo directamente por mí. Y entiendo lo que hicieron conmigo quienes fueron mis jefes. No puedes darle todo a alguien que no sabe controlarlo, yo aprendí a estar consciente que soy un producto y quien antes me vendía debía cobrar su comisión. Ahora, cualquier negocio o publicidad hablan con mi compañía y el presidente de esa compañía soy yo (risas). Todo es directo.

El artista afirma que se encuentra feliz y pleno en todos los aspectos de su vida. G7 Pro

“Vivo en Samborondón, no en Mapasingue, pero tampoco me desespera Mocolí, no apunto para allá. No pretendo vivir en esa isla para ser. Simplemente, en un lugar mejor y más confortable, pero con el mismo calorcito de la gente, porque yo bajo a mi barrio a jugar voleibol y ver a mi gente y los abuelitos”.

¿Ahora es el galán de Ecuavisa?

No soy el galán, yo soy el ‘raro’ de Ecuavisa. La primera vez que entré fue para Escuela de famosos y ese canal era superelitista, todos se preguntaban cuando yo gané un año de contratación, qué iba a hacer. Ahora es que ves a todo Mapasingue ahí. Se dieron cuenta de que lo que vende es el pueblo. Hoy en día, el aniñado quiere ser cholo. Lo que rescato del aniñado es que se puede poner cualquier camiseta y se lo ve pinta. Estamos en otro siglo.

¿Entonces su personaje no es del galán?

Mi personaje, sí, se cree guapo. Huyendo de un robo, se topa con un incendio y, en su desesperación, se hace pasar por un bombero. Es un pillo buena gente y salva al personaje de Pamela Sambrano. A partir de ahí se originan problemas con su novio, luego viene el asunto de las clases sociales.

¿Será drama o comedia?

Si me vas a ver a mí, te haré reír, estoy contando los días para empezar las grabaciones. Armando el personaje de mi vida. Esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Pienso en la plata que haré con esta novela, esto es como el ajedrez, hay que mover las piezas.

“Dedicarle mucho tiempo a lo que te apasiona tampoco es bueno, porque descuidas a tu familia y seres queridos. Y ya no lo hago más, hoy tengo tiempo para mi novia y para los míos. Estoy feliz porque puedo ir a la casa de mi madre a decirle que me cocine algo y ver a mis amigos del barrio sin que me digan que me olvidé de ellos. También camino tranquilo, sin temor a que me pase algo”.



