Si bien es cierto que el podcast que Wendy Rosillo semanalmente presenta a través de varias plataformas nació en plena pandemia (2020), la idea surgió hace seis años, cuando empezó a gestar proyectos que tengan que ver con lo holístico y que conecten al receptor de manera integral en cuerpo, mente y alma.

“Grabé y me asocié con alguien, pero las cosas no funcionaron. Lo dejé en stand by y hace dos años lo retomo y lo muto a podcast”.

Wendy, quien en 2008 perdió su trabajo fijo en TC Televisión y se enfrentó a un divorcio, ha librado diversas batallas que le han hecho replantear sus objetivos y hasta su propia identidad en este mundo. En esa búsqueda, se adentró en el yoga y otros conjuntos de técnicas que le hicieron bien y le permitieron sobrellevar adversidades como el cáncer.

“Si yo he podido, tengo la responsabilidad de compartirlo. Necesitaba recorrer la vida desde otra perspectiva y hoy soy una comunicadora con propósito”.

Ahora su podcast Trascender será llevado a la plataforma web del canal TC a partir del 6 de abril, a las 19:00, con una temporada de tres meses, cada miércoles.

El objetivo de la comunicadora es aportar con el público los conocimientos adquiridos. EXPRESO

“Mi objetivo es servir y ayudar con un propósito mayor. Le comuniqué mi idea a Rafael Cuesta y aceptó, este es el inicio de cosas más grandes”, dice Rosillo, quien también ofrece asesorías en comunicación.

Sostiene que Trascender no es un programa de la pantalla chica, sino algo que ahora, además de escucharse por Spotify y Googlepodcast, también podrá ser visto, pero sin perder la esencia de lo que es un podcast (emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de Internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil).

“No deben esperar una superproducción, el fondo de este producto es radio con una duración de 30 minutos”.

Su podcast será emitido cada miércoles a las 19:00 en TC Digital y en otras plataformas como Spotify. EXPRESO

La primera entrega para TC Digital arrancará con una entrevista a Gonzalo Rodríguez Fraile quien, además de escritor, es el director de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Girará en torno a las interrogantes de quiénes somos y para qué estamos en este mundo.

El 13 será el turno de la psicóloga Mariana Bermúdez con quien hablará de la relación de parejas. “Tenemos la que nuestra autoestima nos permite”, afirma.

Posteriormente se abordarán temas como la depresión y la ansiedad, pero desde un enfoque científico en el que el cerebro juega un papel predominante.