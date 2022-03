Isaac Delgado, el hombre que dejó sus estudios en Psicología para volcarse a la comunicación, compartió su manifiesto con EXPRESIONES y reveló varios secretos.

Participó como extra en la producción Fanatikda (TC). Fue actor invitado de El combo amarillo y Así pasa (Ecuavisa). “Recuerdo que el personaje de María Fernanda Ríos me besó y era algo que no estaba pautado, me dejó frío, pero seguí con la escena”.

A continuación le presentamos lo más importante de su manifiesto.

1 “Como profesional, llevo algo más de seis años en el mundo de la comunicación, pero desde los 19 me adentré en esta carrera”.

2 “Mi primera experiencia con los medios ocurrió cuando fui imagen de una gaseosa para una campaña publicitaria que llegó a toda Latinoamérica. Hasta tuve un programa de entrevistas para Internet”.

3 “A los 15 años me escogieron para actuar en Súper papá como el enamorado de una de las hermanas de la serie. Pero mi madre me ocultó eso y me lo dijo mucho después cuando vio en escena al actor que hizo el papel. Ella quería que me dedicara a mis estudios”.

4 “Mi primer trabajo en televisión fue en Canal Uno, como reportero de BLN, luego pasé a Faranduleros”.

5 “De chico era un palo e inseguro, cualquiera me comía vivo. Hay una clara evolución”.

Isaac se considera un actor de la vida que ha sorteado muchos obstáculos. Xavier Escobar

6 “Me gusta el estilo que manejo ahora. Esa fusión de presentar noticias y variedades dentro de un programa televisivo me abrió un abanico para exponer mi versatilidad”.

7 “Ser actor es algo que pude retomar este año en microteatro. Pero más allá de eso, creo que constantemente estoy actuando en la vida. Dependiendo la situación y las circunstancias, tomo el rol que me toca, pero sin perder mi esencia”.

8 “No hay algo más reconfortante que llegar a mi casa, meditar y reflexionar de todo lo que he hecho durante el día. Lo hago desde pequeño”.

9 “De pelado visualizaba formas con lo que veía en el tumbado, no tenía otra distracción que jugar Play Station o a la pelota. Mi vida era estudiar en el colegio y aprender a tocar el violín. En mi adolescencia, no salía al cine o a farrear”.

10 “Mi primera enamorada la tuve a los 20 años. Y confieso que a ella le di mi primer beso”.

Sus proyectos inmediatos son aprender saxofón y mejorar su inglés. También cursar una maestría. GRANASA

11 “Si me pones al lado de un militar puedo hacer lo mismo, porque tengo la misma fuerza. No soy de ‘mírame y no me toques’”.

12 “Tengo sangre de negro, soy fuerte, resistente, no me enfermo casi nunca y saco pecho de eso”.

13 “Si Dios lo permite, como músico se cocina algo con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil”.

14 “Estoy en un buen momento de mi vida. Disfruto lo que hago, pero me falta millón camino por recorrer, hacer y descubrir, como cualquier ser común y corriente”.

15 “Me siento pleno hasta en el amor. El próximo mayo 26 cumpliré un año de relación con Úrsula (Strenge). Nunca me le había declarado a alguien. Recuerdo que ella me entregó un presente, porque faltaba poco para mi cumpleaños, tuvo un acto conmigo que me dio fuerzas para preguntarle si quería ser mi novia y ella me dijo ‘claro que sí’, yo me derretí”.

16 “Cuando surge una molestia en cualquiera de los dos, lo hablamos, lo aclaramos y continuamos en medio de una broma. Nos ha costado el hecho de acoplarnos por la brecha generacional, pero lo que ha primado acá es un sentimiento puro que se ha construido y cimentado”.

17 “Desde chico siempre quise encontrar a alguien con quien compartir, contemplar el ocaso, es el instante más hermoso del día. Lo intenté con mi primera enamorada, pero con Úrsula hallé a ese ser especial con el que puedes estar en silencio una hora mientras cae la tarde y se apaga el sol, y así es la vida”.

18 “Tengo la cepa para estar en un escenario como músico y actor”.

"Por fín encontré a alguien con quien ver el ocaso del día", dice de su relación con Úrsula Strenge. Cortesía

19 “Mi siguiente paso en la música es aprender saxofón. Quiero potenciar mi inglés y seguir una maestría en Comunicación Política o en Psicología Comunicacional”.

20 “Me considero una persona conciliadora y analítica, pero también tengo un grado de impulsividad que puedo controlar. Reconozco que me enojo con facilidad y no perdono fácilmente”.

21 “Si mi violín hablara, seguro me diría ‘cuántas cosas he pasado contigo’. Es un instrumento que te permite transmitir tus alegrías y tus tristezas”.

22 “Para desfogar mis emociones, disfruto mis momentos en soledad, me encierro y todo desaparece”.

23 “Quiero llegar a ser un profesional a carta cabal. Podría tener mi propio espacio, mi anhelo es ganarme un nombre”.

24 “Mi vida en la televisión no ha sido fácil. Hubo lágrimas y gente que no me trató bien y me ‘ninguneó’. Pero lejos de tirar la toalla, siempre tuve como propósito darles en la boca. Tengo paciencia y sé que a la vuelta de la esquina nos veremos y en otra situación y en diferentes circunstancias”.