Tras el incidente surgido entre los actores Chris Rock y Will Smith, en Ecuador, el acontecimiento no pasó desapercibido. El nombre del actor ganador del Óscar fue tendencia por este motivo, más que por su victoria en El método Williams.

La empresaria radial Mariela Viteri sostuvo que lo ocurrido la noche del domingo la dejó con la boca abierta. “Es algo que nunca había visto antes. Si bien es cierto que los anfitriones de la ceremonia siempre han tenido un humor ácido, no habían generado reacciones como esta. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Chris Rock no ha presentado cargos y me sorprendió la reacción de Will Smith, porque hasta se rio. Pero como la mujer se molestó, él le pegó. Entiendo que no es nada bonito sufrir por la alopecia, a nadie le gusta que le molesten por alguna condición física, pero son cosas que hemos visto en los Óscar siempre y nunca ha habido manifestaciones como esta”.

Para la comunicadora Andrea Rendón, el hecho de burlarse de alguien por su condición física o de salud es violencia, “al igual que la física y verbal con la excusa de defender a tu familia, en un contexto en el que se podía haber manejado el tema de manera asertiva con una declaración o conversación posterior”.

Ver después a Jaden, el hijo de Smith, diciendo “And that´s how we do it” ( Y así es como lo hacemos) deja claro que el mensaje llega mal.

Rendón cuestiona el hecho de que luego estamos exigiendo paz mientras justificamos actos violentos

Añade que hay que tener en cuenta que esto se dio en el contexto del humor, donde siempre ha habido licencia para la irreverencia. “Es un estilo que por años se ha aceptado en Estados Unidos y en estos escenarios”.