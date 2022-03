La cinta 'Coda' se llevó el Óscar a Mejor película. Un remake de otro filme, la francesa 'La familia Bélier' que se vio en los cines locales y en los canales de cable se ha emitido en varias ocasiones. 'Coda' fue dirigida por Sian Heder y cuenta la historia de Ruby Rossi, una adolescente que a poco de terminar el colegio reparte sus días entre los estudios y el apoyo a sus padres (y hermano) sordos.

A diferencia de sus compañeros de escuela, la protagonista debe levantarse diariamente en la madrugada para ir a pescar junto a su familia y así, tras vender lo recogido, tener dinero para vivir.

Ganadores

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Ariana DeBose - 'West Side Story'

Ariana DeBose. Agencias

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Dune'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Dune'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Encanto'

Sebastián Yatra interpretó ‘Dos oruguitas’, melodía que mereció una nominación al galardón como Mejor Canción Original. Agencias

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Troy Kotsur - 'Coda'

Troy Kotsur. Agencias

El primer actor masculino sordo ganador del Óscar

Es un actor sordo, nacido en Mesa, Arizona, quien ha trabajado principalmente en teatro. Después de estudiar lo que le apasionaba, Troy Kotsur ingresó en compañías enfocadas a personas con sordera. Primero estuvo en el National Theatre of the Deaf donde participó en algunas obras, después entró al Deaf West Theatre actuando y dirigiendo varios montajes.

En televisión comenzó en la serie 'Sue Thomas: F.B. Eye', donde trabajó como especialista en Lenguaje de Señas Estadounidense. Esto le abrió las puertas a la industria del cine y televisión.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Drive my car'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Cruella'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Belfast'

MEJOR GUION ADAPTADO

'Coda'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'No Time To Die' - Sin Tiempo Para Morir (Billie Eilish y Finneas O'Connell)

MEJOR DIRECCIÓN

Jane Campion - 'El poder del perro'

MEJOR ACTOR

Will Smith - 'El método Williams'

El actor sorprendió a la audiencia después de golpear y gritarle al comediante Chris Rock mientras este hacía algunos chistes previo a presentar el premio a Mejor Documental, creando un momento incómodo y de duda porque dejó a los fans preguntándose si fue en serio o si fue parte de una broma.

Durante su presentación Chris Rock hizo una broma sobre la esposa del nominado a Mejor Actor, Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba ver la secuela de G.I Jane, debido a que estaba rapada, y aunque parecía algo normal, el actor subió al escenario aparentemente molesto y le soltó un golpe a Rock.

De inmediato bajó de nuevo a la audiencia y gritó: “Keep my wife’s fucking name out your mouth” (Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca). Rock sorprendido dijo: “Will Smith me acaba de golpear en vivo”, y después le mencionó: “Fue solo un chiste de G.I. Jane". Posterior a un silencio incómodo, continuó: “Esa fue una de las mejores noches en la historia de la televisión” y siguió presentando el galardón. Cuando recibió la estatuilla lloró y pidió disculpas.

Will Smith golpeó a Chris Rock. Agencias

MEJOR ACTRIZ

Jessica Chastain - 'The Eyes of Tammy Faye'

Más premios

En 2022 la ceremonia se enfrentó a cierta controversia después de que se anunció que se eliminaron ocho categorías de la transmisión y que no se mostrarían en la televisión. Las ganadoras fueron las siguientes:

Mejor maquillaje y peluquería: 'The Eyes of Tammy Faye'

Mejor Montaje de Película: 'Dune'

Mejor música: (partitura original) 'Dune'

Mejor Cortometraje: (Live Action) 'The Long Goodbye'

Mejor Cortometraje: (Animación) 'The Windshield Wiper'

Mejor Documental: 'The Queen of Basketball'

Mejor sonido: ' Dune'

Mejor diseño de producción: 'Dune'

El británico Joe Walker de 'Dune'. Agencias

Homenajes

James Bond formó parte de la ceremonia. Se cumplen 60 años de la primera película del agente 007 ('Dr. No') y 50 del estreno de 'El padrino'. Por ello se vio un video con los protagonistas que interpretaron al sexy espía y además al escenario del teatro subieron los actores Al Pacino y Robert De Niro y el director Francis Ford Coppola de 'El padrino'.