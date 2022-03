La japonesa "Drive My Car" ganó esta noche el Óscar a la mejor película internacional, categoría en la que también competía "Lunana: A Yak in the Classnroom" ("Bután"), "Flee" (Dinamarca), "The Hand of God" (Italia) y "The Worst Person in the World" (Noruega).

La película, de tres horas de metraje, habla de dolor, amor y pérdida.

El director teatral Yasuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) recorre las calles de Hiroshima, ciudad donde dirigirá la obra de Anton Chekhov, Tío Vanya, observando silenciosamente los paisajes. Desde hace un par de años cedió el volante. Un diagnóstico médico concluyó que su glaucoma le impide continuar manejando. El chofer asignado es una joven, Misaki Watari (Tóko Miura). Ella lo estudia a través del espejo retrovisor y una chispa brota de ese silencio contemplativo.

Con este argumento, el director Ryusuke Hamaguchi logra “una de esas experiencias cinematográficas que dejan huella en la mente y el corazón gracias a su carácter tan humano e íntimo”, afirma la revista digital Cine sin fronteras. El filme era la favorita de los críticos.