Fabiola Véliz contrajo matrimonio civil con Charlie Waller

La expresentadora y el estadounidense compartieron con familiares y amigos en una emotiva ceremonia

La expresentadora y actriz Fabiola Véliz se lanzó nuevamente al ruedo del amor y se casó con el estadounidense Charlie Waller, quien vive en Texas y todavía batalla con el español. La boda fue celebrada el sábado 16 de agosto.

Valeria Gutiérrez celebró sus 26 años con Áxel Leer más

(Te invitamos a leer: Carlos Vives y el Grupo Niche hacen salsa un clásico del vallenato)

El look de la novia no pasó desapercibido. Su prima, la diseñadora Kein Piedrahita, le confeccionó un vestido estilo sirena, entallado y con cuello tortuga. Los detalles fueron el profundo escote en la espalda y los bordados de perlas y cristales de Swarovski.

Entre los invitados estuvieron varias caras conocidas de la televisión y la política: Cristina Reyes, además Renata Salem y Pamela Sambrano junto a su esposo Vicente Taiano. Con Renata y Pamela, Fabiola compartió en Compañía 593.

Otras celebraciones en Estados Unidos

Romántico momento de la pareja. Cortesía

El brindis estuvo a cargo de Renata Salem. “Fabi le apostó al amor. Siempre le dije que se lo merecía. Con Charlie hubo química desde el inicio y se nota que la respeta y la admira”, dijo a EXPRESIONES.

La pareja ya prepara dos celebraciones más en Estados Unidos, una civil y otra eclesiástica. Los atuendos se los diseñará Kein Piedrahita. La expresentadora luce muy delgada, ha perdido peso por sus entrenamientos.

Con hijos

Estuvo casada anteriormente con Jorge Cruz, padre de sus hijos Victoria y Renzo. Inicia un nuevo capítulo en su vida.

En 2023 (tras su divorcio) en una entrevista con este diario comentó que no sabía cuándo volvería a contraer nupcias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!