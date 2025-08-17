Ecuatoriano con orden internacional de captura es arrestado en EE.UU. por robo

Según un comunicado, el hecho que motivó la orden de captura ocurrió en 2020 en la provincia de Loja

La Policía Nacional en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), logró la captura en Estados Unidos de Jefferson Fabricio, presunto integrante del grupo delictivo organizado Los Lobos, requerido por la justicia ecuatoriana en un caso de robo y sobre quien pesaba una notificación roja internacional.

Según un comunicado, el hecho que motivó la orden de captura ocurrió en 2020 en la provincia de Loja, cuando el ciudadano, junto a varios cómplices, interceptó violentamente a un adolescente que conducía un vehículo y sustrajo pertenencias del automotor.

Tras el proceso judicial, Jefferson fue identificado como autor directo del delito, sentenciado y privado de libertad. No obstante, luego de acogerse a un régimen semiabierto y no cumplir con las disposiciones judiciales, fue declarado prófugo y solicitado a nivel internacional.

¿Cómo fue la captura de Jefferson Fabricio?

El Ministerio del Interior informó que, tras su deportación desde Estados Unidos, el ciudadano fue detenido en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, por agentes de la Unidad Nacional Interpol.

“El sujeto tiene notificación roja de Interpol y es requerido por la Unidad Judicial Penal del cantón Loja por el delito de robo”, señaló la cartera de Estado en sus redes sociales.

