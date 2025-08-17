Ecuador frena envío de cocaína a Europa: 1,5 toneladas iban al Reino Unido

El hallazgo se produjo en el operativo denominado Ares 32, ejecutado por la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos

La Policía Nacional decomisó 1,5 toneladas de cocaína camufladas en un contenedor que transportaba productos de exportación. El cargamento tenía como destino final el Reino Unido, con escala en el puerto de Amberes, Bélgica.

El hallazgo se produjo durante el operativo denominado Ares 32, ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), que identificó 56 sacos de yute con la sustancia ilícita ocultos en el interior del contenedor.

Según estimaciones policiales, el valor de la droga supera los 3,6 millones de dólares en el mercado local, mientras que en Estados Unidos podría alcanzar los 48,2 millones de dólares.

Policía Nacional decomisó 550 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en un compartimento doble de un vehículo pesado. Cortesía

¿Por qué Ecuador es un punto estratégico para el tráfico internacional?

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú —los principales productores mundiales de cocaína—, se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico internacional de drogas, especialmente hacia Europa y Norteamérica. Su ubicación geográfica, la presencia de varios puertos marítimos y una economía dolarizada han facilitado el tránsito de sustancias ilícitas.

Desde 2024, el país se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas del crimen organizado, a las que el Gobierno ha calificado como grupos terroristas.

Estas organizaciones criminales están vinculadas al aumento de la violencia en el país. En 2023, Ecuador registró la tasa de homicidios más alta de América Latina, y el 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora.

Entre enero y junio de este año, se contabilizaron 4.619 homicidios, lo que convierte al primer semestre en el más violento de la historia reciente, según cifras del Ministerio del Interior. De mantenerse esta tendencia, Ecuador podría cerrar el año con una tasa superior a los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

