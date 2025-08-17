Expreso
hombre extraditado
La Policía Nacional del Ecuador informó sobre la extradición de un ciudadano requerido por violación en Durán.Cortesía

Extraditan desde Perú a ciudadano ecuatoriano requerido por violación

Policía de Ecuador y Perú concretaron la extradición de un investigado por violación en Guayaquil.

La Policía Nacional del Ecuador informó este 17 de agosto de 2025 que, en coordinación con la Policía de Perú y mediante mecanismos de cooperación internacional, se concretó la extradición de un ciudadano ecuatoriano requerido por las autoridades judiciales de nuestro país por el presunto delito de violación.

El detenido era buscado por la Interpol

El individuo, identificado como César, contaba con una notificación roja de Interpol y era buscado desde 2023, cuando se registró el hecho investigado en el cantón Durán, provincia del Guayas. Según la denuncia, el sujeto habría ingresado al domicilio de su ex conviviente y cometido una agresión sexual, por lo que se inició un proceso judicial en su contra.

Tras las gestiones entre ambos países, el ciudadano fue trasladado desde la República del Perú y puesto a órdenes de la autoridad competente en Ecuador, donde deberá enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

La Policía Nacional destacó que este caso es resultado del trabajo articulado con organismos internacionales para garantizar que personas investigadas por delitos graves no queden en la impunidad.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación internacional y la lucha contra la delincuencia, garantizando que los responsables de delitos sexuales sean localizados, aprehendidos y llevados ante la justicia, con el objetivo de proteger a las víctimas y fortalecer la seguridad ciudadana”, señaló la institución en un comunicado oficial.

