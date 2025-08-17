Viviana Veloz anuncia fiscalización por acusación a sacerdote de Olón, Santa Elena

La acusación en contra de un sacerdote se conoció mediante redes sociales. Imágenes muestran a menores en su vivienda

La presidenta de la Comisión de la Niñez, Viviana Veloz, se pronunció sobre la acusación a un sacerdote.

La presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea, Viviana Veloz, anunció que incluirá el caso de un sacerdote encontrado en su vivienda con menores de edad como parte de un proceso de fiscalización sobre violencia sexual institucional y clerical en el Ecuador.

(NO TE PIERDAS: Revolución Ciudadana aparta a Santiago Díaz tras grave denuncia)

El anuncio fue realizado luego de que, mediante redes sociales, se difundiera el caso de un supuesto sacerdote en Olón, Santa Elena. Veloz acompañó su pronunciamiento con un video en el que se observa cómo el implicado es interpelado por varias personas que lo acusan de estar en una habitación con menores de edad en ropa interior.

RELACIONADAS Detenido en Italia uno de los más buscados de El Oro por violación a una menor

“En mi conciencia yo no he hecho nada. Si ellos vienen yo no voy a negar, son amigos. Son acólitos. Vienen y pasan aquí. Todos son libres. Yo no les tengo aquí retenidos a nadie”, dice el acusado, rodeado por personas que lo señalan en las afueras de una casa.

Violencia sexual contra menores en Ecuador: Asamblea inicia fiscalización a justicia Leer más

En ese momento, una de las personas que lo increpa le pregunta: “Son menores de edad. ¿Qué hacen en bóxer en su cuarto?”. El acusado no responde y, en cambio, cuestiona que se hayan lanzado piedras a su vivienda. “Esa no es la manera”, afirma.

¿Qué hará la Comisión de la Niñez?

Veloz se pronunció sobre el caso en su cuenta de la red social X. “Lo ocurrido en Olón la noche del 15 de agosto no puede pasar desapercibido ni quedar impune. Las imágenes y testimonios que circulan son profundamente alarmantes: un sacerdote habría sido encontrado con menores de edad en su vivienda, algunos en ropa interior, sin dar una explicación coherente a los vecinos que lo enfrentaron”, escribió.

La legisladora anunció que, como presidenta de la Comisión de la Niñez, los hechos serán incluidos en el proceso de fiscalización que esa mesa legislativa inició hace un mes sobre casos de violencia sexual institucional y clerical en el país. “Exigimos que la Fiscalía actúe de inmediato”, añadió.

Lo ocurrido en Olón la noche del 15 de agosto no puede pasar desapercibido ni quedar impune. Las imágenes y testimonios que circulan son profundamente alarmantes: un sacerdote habría sido encontrado con menores de edad en su vivienda, algunos en ropa interior, sin dar una… https://t.co/nx0o8ADNWP — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) August 17, 2025

Hasta las 10:30 de este 17 de agosto de 2025, la Conferencia Episcopal no había emitido un pronunciamiento sobre el caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!