Jennifer Garner y Ben Affleck: y la relación que logró reconstruir tras el divorcio

Jennifer Garner reflexiona sobre su divorcio de Ben Affleck y la coparentalidad que lograron construir

Con esfuerzo y decisión, Jennifer Garner ha logrado tener una buena relación con su ex, Ben Affleck.

Han pasado más de diez años desde que Jennifer Garner y Ben Affleck anunciaron su divorcio, pero el tiempo ha permitido que aquella ruptura, una de las más comentadas de Hollywood, evolucione hacia un modelo de convivencia y respeto que hoy es visto como ejemplar.

En una entrevista reciente con la revista Marie Claire, la actriz ha reflexionado con honestidad sobre ese proceso, reconociendo que la relación que mantiene actualmente con su exesposo fue algo que no siempre creyó posible recuperar.

Una separación que marcó a toda la familia

En 2015, Garner y Affleck comunicaron su decisión de separarse tras una década de matrimonio. En aquel entonces, aseguraron que seguirían adelante “con amor y amistad el uno por el otro” y con un compromiso firme hacia sus tres hijos: Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 13.

Esa promesa, lejos de quedarse en palabras, se ha sostenido con los años, incluso en momentos complejos y bajo la constante mirada pública.

El camino hacia una nueva forma de relación

Hoy, Jennifer Garner reconoce que ese equilibrio no llegó de inmediato. “Ahora mismo puedo coparentalizar con paz y ecuanimidad, y tenemos una relación de colaboración que no sabía si alguna vez volvería a tener”, confesó.

La actriz admitió que la ruptura de una familia es un proceso profundamente doloroso, no solo por el final de una relación sentimental, sino por la pérdida de una dinámica compartida y una amistad construida con el tiempo.

Privacidad como estrategia de supervivencia

A diferencia de otras separaciones mediáticas, Garner y Affleck optaron por proteger su intimidad y la de sus hijos. Nunca se atacaron públicamente ni utilizaron los medios para ventilar conflictos. Para ella, esa decisión fue clave.

“Ser inteligente con lo que una puede y no puede manejar es fundamental. Lo difícil no era lo que se decía afuera, sino la ruptura real de una familia”, explicó en la entrevista.

Años después, Affleck llegó incluso a declarar que su mayor arrepentimiento había sido el divorcio, una confesión que reforzó la percepción pública de respeto mutuo entre ambos.

Coparentalidad como prioridad

La crianza fue una de las principales preocupaciones tras la separación, y hoy son considerados un referente en coparentalidad. Su dinámica ha sido tan sólida que en redes sociales incluso se ha bromeado con otorgarles un 'Óscar' por ese logro. Garner se muestra orgullosa de sus hijos y de la forma en que enfrentan la adolescencia.

“Son simplemente geniales. Ahora la crianza implica dejar que crezcan y tomen sus propias decisiones”.

Proteger la paz familiar

Más allá de su relación con Affleck, Garner mantiene una postura firme frente a la exposición mediática. “No me aporta nada consumir cotilleos sobre mí o sobre cualquier otra persona, y mucho menos sobre mis hijos”, aseguró.

Junto a Reese Witherspoon, ha impulsado iniciativas para reforzar las leyes de privacidad que protegen a los hijos de celebridades.

El tiempo como aliado

En la actualidad, Garner atraviesa un momento de estabilidad: sus hijos están bien, su vínculo con Affleck es colaborativo y mantiene una relación con el empresario John Miller.

Desde su experiencia, deja un mensaje claro: “El tiempo es la oportunidad de sanar, de perdonar, de seguir adelante y de encontrar una nueva forma de ser amigos”.

Se trata de una reflexión que transforma una ruptura dolorosa en un testimonio de crecimiento y madurez emocional.

