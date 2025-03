Ben Affleck y Jennifer Garner: ¿han retomado su relación?

El actor Ben Affleck ha desatado rumores de una posible reconciliación con su exesposa, Jennifer Garner, con quien estuvo casado por más de una década hasta su separación en 2015. A lo largo de los años, ambos han construido una sólida relación de amistad debido a los hijos que tienen en común.

Una foto que ha generado los rumores

Las especulaciones surgieron tras una reciente salida en familia junto a su hijo menor, Samuel, de 13 años. Los tres fueron vistos divirtiéndose en el Combat Paintball Park en Castaic, cerca de Los Ángeles. Durante la jornada, los actores fueron fotografiados riendo y disfrutando juntos, pero el momento que más llamó la atención fue cuando el actor abrazó a Garner por la cintura mientras ella jugaba con su hijo.

Una fuente cercana a los actores afirmó al Daily Mail que Affleck “se dio cuenta de que Garner fue el amor de su vida”. También señaló que la actriz estuvo a su lado durante su separación de Jennifer López, con quien estuvo casado desde 2022.

Al momento, sin embargo, solo “son mejores amigos y comparten hijos”, explicó la fuente.

De hecho, a pesar de las imágenes y declaraciones, la misma fuente aclaró que “Ben no es el novio de Jen, tampoco es su esposo. John Miller es su pareja y ella está feliz en su relación”. Además, aunque algunos amigos en común creen que si la actriz terminara su relación con Miller, Affleck intentaría una reconciliación, por el momento esto no es el caso.

Ambos actores estuvieron casados desde 2005 hasta 2015, cuando anunciaron su separación. No fue hasta 2018 que su divorcio se hizo oficial. Desde entonces, han mantenido una relación cordial y cercana en beneficio de sus hijos.

¿Qué dice la pareja de Jennifer Garner?

Ante los rumores que hablan de reconciliación, muchos se preguntan qué opina el novio de Jennifer Garner. A principios de año, algunos reportes de prensa aseguraban que John Miller no se sentía muy a gusto con la evidente cercanía de la actriz y su ex. Page Six publicó: “Sabe que Ben y Jen se han apoyado el uno en el otro más que nunca últimamente y tienen una relación muy estrecha. Su creciente vínculo se está volviendo demasiado intenso cuando Ben pasa todas las festividades con ellos, como Navidad y Acción de Gracias”. Y agregó: “John se siente como un tercero en discordia”.

Y no es para menos. Según el informante de ese medio, seañala que Ben y Jennifer mantienen una estrecha comunicación. "Se envían mensajes de texto, se llaman y se comunican mucho más que en los últimos años. Solía tratarse únicamente de los niños, pero John siente que podría ser más que solo su relación de crianza compartida”.

Pero seguro de sí mismo, la fuente asegura que, aunque le puede llegar a incomodar la situación, "él no se siente amenazado en términos de que Jen vuelva con Ben, pero al mismo tiempo es difícil no sentir celos cuando está claro que tienen una fuerte conexión y amistad”. ¿Qué pasará puertas adentro? Solo ellos lo saben.

