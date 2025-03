Taylor Swift, en espera de ser citada a declarar en el caso de Blake Lively

La batalla Baldoni-Lively parece no tener fin. Entre las nuevas estrategias está llevar a declarar a Taylor Swift

El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha ido en aumento durante las últimas semanas. Ambos, que trabajaron juntos en la película It ends with us, ahora se encuentran inmersos en una batalla judicial con acusaciones mutuas que van desde acoso sexual hasta difamación.

Baldoni lleva a Taylor Swift al estrado

Según informes recientes, Baldoni ha insinuado la posibilidad de citar a declarar a la cantante Taylor Swift en este litigio. La razón detrás de esta medida sería su supuesta presencia en una reunión clave en el penthouse de Lively, donde, según Baldoni, Lively habría utilizado sus relaciones con Swift y su esposo, Ryan Reynolds, para intimidarlo respecto a la reescritura de una escena de la película.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente si Swift será llamada a testificar, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha declarado que cualquier persona con información relevante será interrogada.

En respuesta a la creciente complejidad del caso, Blake Lively ha reforzado su equipo de defensa al contratar a Nick Shapiro, un exagente de la CIA con amplia experiencia en gestión de crisis y comunicaciones estratégicas.

Todavía queda más de un año de litigio. Pero todo indica que ambas partes van a utilizar toda su artillería y todo tipo de estrategias. Entre tanto, entre demandas y contrademandas, lo único cierto es que Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni sostendrán su batalla final el próximo 9 de marzo de 2026.

